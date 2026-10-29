Ricardo Monreal reconoce el legado de Cuauhtémoc Cárdenas tras su muerte

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, reconoció el legado político de Cuauhtémoc Cárdenas tras confirmarse su muerte.
En un mensaje publicado en sus redes sociales, Ricardo Monreal destacó a Cuauhtémoc Cárdenas como un “hombre íntegro y demócrata”, quien mantuvo firmes sus convicciones hasta convertirse en referente de la izquierda mexicana.
Ricardo Monreal brinda condolencias por la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas tras su muerte
Ricardo Monreal reaccionó a la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas, reconocido político mexicano fundador del PRD y quien fuera en tres ocasiones candidato a la presidencia de México.
El morenista hizo referencia a la relación de amistad que mantuvo con Cárdenas, resaltando que su legado como ejemplo y congruencia permanecen.
En ese sentido, extendió un abrazo solidario a sus hijos Lázaro, Cuauhtémoc y Camila, expresando su acompañamiento a toda su familia y deseando su descanso en paz