El proceso minero basado en el modelo tradicional de extraer, usar y desechar ha perdido fuerza a medida que más empresas optan por una minería sustentable. De acuerdo con el Banco Mundial y el International Council on Mining and Metals (ICMM), esta industria es responsable de gran parte de los residuos industriales generados a nivel mundial, especialmente en las minas de cobre, hierro y níquel.

Sin embargo, hoy la industria ha adoptado un nuevo enfoque para revertir esta situación: el reciclaje.

El reciclaje minero, según explica Javier Reyes de la Campa, CEO y Chairman de Goldgroup Mining Inc., es un modelo de economía circular en el que “se maximiza la vida útil de los recursos y se minimiza la extracción de materiales nuevos para reducir el volumen de desechos generados”.

Con base en los últimos informes de la Comisión Europea y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la economía circular ha permitido que las operaciones mineras reduzcan hasta un 20 por ciento el uso de materiales y hasta un 30 por ciento la eneración de residuos.

Además, el desarrollo tecnológico y el uso de nuevas herramientas han permitido recuperar minerales secundarios a partir de los recursos ya extraídos, lo que maximiza su aprovechamiento.

Hoy contamos con procesos como la lixiviación avanzada, en los que se emplean agentes químicos o soluciones alcalinas para disolver metales presentes en residuos. Otro ejemplo es la hidrometalurgia, un proceso que permite la recuperación de metales en minas de níquel mediante el uso de solventes, corrientes eléctricas y separación de minerales. Javier Reyes de la Campa, CEO y Chairman de Goldgroup Mining Inc.

Minería urbana otra alternativa contra los desechos del sector

Aunado al reciclaje minero, existe también un proceso denominado minería urbana, que consiste en reutilizar materiales como el aluminio o el acero procedentes de productos que ya cumplieron su vida útil.

De acuerdo con estudios de la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje, “la recuperación de materia prima secundaria resulta cada vez más rentable”. En los yacimientos urbanos pueden encontrarse metales y minerales valiosos mucho más concentrados que en una mina natural; algunos, raros, como el europio, el itrio, el neodimio o el terbio”.

Javier Reyes de la Campa aclara que este tipo de reciclaje no es nuevo. Pero con el aumento de los desechos electrónicos a nivel mundial, la minería urbana ha cobrado mayor importancia. Por ejemplo, un smartphone incorpora hasta 50 elementos diferentes, entre ellos el estaño, el tantalio, el oro o el wolframio.

La implementación del reciclaje en la minería no solo abre un camino hacia una sostenibilidad real y a largo plazo, sino que también aumenta la eficiencia y la rentabilidad de las operaciones.