Aunque a Checo Pérez se le vio con dificultades para sostenerse por sí mismo tras su triunfo en el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1, el único que siguió la fiesta fue él y no su amix Felipe Calderon, como han intentado hacer ver con un video viejo.

Y es que usuarios han retomado un video en el que a Felipe Calderón se le ve bailando, con ropa parecida a la que usó cuando se lanzó a la alberca con Checo Pérez, pero no es de días recientes. Dicho video se hizo viral en 2019.

Algunos usuarios han insinuado que Felipe Calderón también siguió la “peda del año”, como Checo Pérez, pero la realidad es que no es así.

La peda del año pic.twitter.com/A0bFKbGPge — Jaime (@Jaimeeeee999) May 31, 2022

Un usuario bromeó diciendo que que “estos son los efectos devastadores de que Checo Pérez haya chupado con Felipe Calderón”.

Estos son los efectos devastadores de que Checo Pérez haya chupado con Felipe Calderón pic.twitter.com/szq5Hao90y — La Corneta Negra (@LaCornetaBlack) May 31, 2022

El video muestra a un Calderón bien Felipe con unos pasos de baile exagerados y llenos de energía bajo las luces azules y moradas de un antro.

Felipe Calderón no es el responsable de la mega fiesta de Checo Pérez

Por otra parte, como efecto de la mega fiesta de Checo Pérez, al deportista se le vio con otras personas tratando de bajar de un yate al parecer todo amanecido, pero no, por increíble que parezca, no fue el ex presidente quien lo emborrachó a ese nivel.

¿Por qué Felipe Calderón es muy cercano a Checo Pérez?

Aunque el papá de Checo Pérez, el señor Antonio Pérez Garibay, es morenista, ha señalado recientemente que Felipe Calderón ha sido una de las personas más importantes para que Checo llegara a la Fórmula 1.

Dijo que ese tipo de apoyos fueron fundamentales para que llegaran a la Formula 1 pues como toda familia mexicana tenían carencias.

Incluso señaló que actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está enterado de su amistad con el ex presidente Calderón y otros presidentes y señaló que no va a dejar de lado sus relaciones personales.

“Los Pérez somos amigos de todos los presidentes de México que viven, los Pérez no los vamos a dejar nunca” Antonio Pérez Garibay. Papá de Checo Pérez

También dijo que por cuestiones políticas no van a negar a ninguno de sus amigos.

Incluso el papá de Checho Pérez no deja de lado sus pretensiones presidenciales y afirmó que con el podium de Checo, él incrementó ocho puntos en las encuestas.