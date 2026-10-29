La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo prevé acudir este jueves 29 de octubre al funeral de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, cuyos restos fueron trasladados al Panteón Francés, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

De acuerdo con los reportes, se espera que Claudia Sheinbaum llegue alrededor de las 10:00 horas para expresar sus condolencias a los familiares de Cuauhtémoc Cárdenas, histórico dirigente de izquierda, quien murió el miércoles 28 de octubre a los 92 años.

Sheinbaum rendirá homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas en el Panteón Francés

Durante su conferencia mañanera de este jueves, Claudia Sheinbaum envió un abrazo a los hijos del ingeniero, Lázaro, Cuauhtémoc y Camila tras la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas, así como a las personas cercanas al político mexicano.

“Hasta siempre, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano”, expresó la presidenta al recordar la trayectoria y legado del político mexicano.

Además, anunció que Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; Laura Itzel Castillo y Pablo Gómez participarían en el homenaje dedicado al fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

¿Cómo serán los servicios funerarios de Cuauhtémoc Cárdenas?

Los restos de Cuauhtémoc Cárdenas llegaron al Panteón Francés la noche del miércoles, alrededor de las 22:30 horas, después de ser trasladados desde un hospital de la colonia Roma.

Durante las primeras horas de este jueves se esperaba el ingreso de arreglos florales y coronas enviadas para despedir al ingeniero, mientras familiares, amigos y figuras de la política acudían al recinto.

Cuauhtémoc Cárdenas será sepultado junto a su esposa, Celeste Batel, quien murió el 19 de octubre de 2021.

Cuauhtémoc Cárdenas fue gobernador de Michoacán, primer jefe de Gobierno electo de la Ciudad de México y candidato presidencial en tres ocasiones; su trayectoria marcó la historia de la izquierda y la transición democrática del país.