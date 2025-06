Decenas de repartidores de Uber Eats y otras apps fueron plantados en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de Marath Bolaños, pues no fueron atendidos pese a que existía una cita acordada.

El motivo del encuentro con la STPS era debido a dudas que mantienen repartidores de Uber Eats y otras apps por las implicaciones que tendrá la reforma laboral para personas trabajadoras de plataformas digitales.

No obstante, pese a la insistencia con la que decenas de repartidores de Uber Eats y otras apps solicitaron ser escuchados, la STPS no los recibió, pues su titular, Marath Bolaños, se encontraba preparando un viaje a Suiza y no podría atenderlos.

Repartidores de Uber Eats y otras apps reprocharon ser ignorados por la Secretaría del Trabajo de Marath Bolaños

Un gran número de repartidores de Uber Eats y otras apps fueron plantados por la STPS, esto cuando habían acudido a la dependencia para resolver dudas acerca de la reforma laboral para personas trabajadoras de plataformas digitales.

Acompañados de un megáfono, los repartidores de Uber Eats y otras apps indicaron a las autoridades que solo querían ser escuchados, pues indicaron son sus ingresos los que están en juego con la reforma.

El encuentro estaba pactado para celebrarse el lunes 2 de junio en punto de las 18:00 horas, en las oficinas ubicadas sobre la avenida Adolfo López Mateos 1968, colonia Los Alpes, alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México (CDMX).

Se esperaba que la reunión fuera atendida por funcionarios de la STPS, sin embargo, estos nunca aparecieron para recibir a los repartidores.

Tras esto, Ricardo Sandoval, repartidor de aplicación e integrante del movimiento Ni Un Repartidor Menos, reprochó la falta de atención por parte de las autoridades.

Para ello aseguró que los funcionarios dicen ser un gobierno del pueblo para el pueblo, pero que se olvida que los repartidores por aplicación también son pueblo.

“Nos citaron a las 5 de la tarde y vean qué horas son... Queremos ser atendidos, queremos respuestas. Queremos saber cómo nos va a afectar y cómo nos va a beneficiar la reforma laboral (para personas trabajadoras de plataformas digitales). Ustedes dicen que son un gobierno del pueblo para el pueblo, y no se ve. Se les olvida que esta clase de trabajadores también somos pueblo. Queremos que nos den la cara, queremos una solución. Ricardo Sandoval

De igual forma, Antonio López Nava, parte de los repartidores de Uber Eats y otras apps, reprochó que fueron plantados por la STPS.

Señaló que ellos acudieron a una cita acordada por las propias autoridades, la cual, la misma dependencia terminó por ignorar y no recibir así al gremio de repartidores.

Antonio López Nava se dijo preocupado por la reforma laboral para trabajadores de aplicaciones, toda vez que señaló no existe una explicación detallada para ellos hasta el momento.

Por ello exigió al gobierno que fuera transparente en cuanto a beneficios y afectaciones que podría haber por esta ley.

“El gobierno nos solicitó una tarea, nosotros cumplimos y hasta ahora no tenemos una solución. Es preocupante lo que va a pasar, que tomen el ingreso neto del 100%, nos pone en riesgo. No es posible que a estas alturas y a esta fecha no tengamos una respuesta clara. Queremos claridad, que sea transparente y que sea benéfico para el repartidor y para el conductor”. Antonio López Nava

A las protestas se sumó Ivonne López Meza, conductora por aplicación, quien reprochó que la nueva ley prevé que se tome el 100% de sus ingresos netos.

Señaló que a sus ingresos aun deben restarle costos de operación, tales como gasolina, mantenimiento del vehículo, planes de datos para el celular y más, así como gastos en comida, baños públicos, entre otros.

Señaló que estos ascienden a casi el 60% de sus ingresos, por lo que su ganancia real se estima en el 40% de estos.

Por ello reiteró es importante recibir una explicación detallada de todas las implicaciones que habrá con esta reforma laboral para trabajadores por aplicación.

Repartidores de Uber Eats y otras apps fueron plantados por la Secretaría del Trabajo de Marath Bolaños (Captura)

Reforma para repartidores de Uber Eats y otras apps entrará en vigor este día

Miles de repartidores de Uber Eats y otras apps, así como conductores, están preocupados debido a la próxima reforma laboral que aplicará para trabajadores por aplicaciones.

Esta nueva ley estará vigente a partir del 22 de junio 2025, aunque hasta ahora reprochan que está en el limbo una importante explicación.

Los trabajadores buscan saber cómo se puntuarán sus deducciones, toda vez que temen deban incrementar su trabajo para poder cubrir todos los gastos que se generen.