Este 2025, Claudia Sheinbaum, endureció la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Reforma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo y la cual incorpora la regulación de armas en 3D.

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos incorpora regulación de armas 3D

Durante la conferencia matutina que Claudia Sheinbaum ofreció este miércoles, se recordó la modificación que meses atrás sufrió la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Tema que se tocó por el uso de drones durante operaciones federales, artefactos que han sido incautados al ser utilizados también en actividades ilícitas.

Por lo que la mandataria, de 63 años de edad, recordó que la nueva reforma incluye armas que no estaban consideradas ya que no existían.

Como lo son las armas en 3D, mismas que pueden crearse a través de impresoras especiales.

“Se cambió la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Hubo modificaciones para armas que no estaban consideradas, por ejemplo, estas armas que se pueden hacer con ciertos materiales a través de impresoras 3D, que no estaban consideradas como armas ilegales porque no existían” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Cambios en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos

Con el objetivo de tener un mayor control, la reforma integral a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, sufrió modificaciones, los cambios incluyen:

Sedena tiene control total. Gestionará el Registro Federal de Armas. Así como es quien autorizará la fabricación y su comercio.

Funcionarios de entidades estatales, autónomas y de seguridad privada pueden portar armas siempre y cuando cuenten con el permiso necesario y justifiquen su necesidad.

Se reafirma el derecho a poseer armas en el domicilio para seguridad y legítima defensa. Su adquisición debe ser acreditada con la documentación correspondiente.

Se prohíbe el uso de armas reservadas para uso exclusivo del ejército.

Se prohíbe la compra-venta de armas fabricadas con impresión 3D, métodos aditivos o artesanales.

Se prohíbe la posesión, transporte, uso o fabricación de instrumentos o accesorios (incluidos los de manufactura 3D) que conviertan armas semiautomáticas en automáticas.

Se prohíbe el uso de drones para realizar actividades ilícitas así como lanzar explosivos, transportar o usarse como un arma.

Endurecen sanciones para aquellos que introduzcan ilegalmente así como manufacturen, vendan, manipulen y distribuyan armas de fuego.

Se obliga a todos no niveles de gobierno a realizar campañas de desarme.