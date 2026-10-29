Rosa Alejandra Vargas Rauda, es secretaria de Bienestar en el municipio de Uruapan, Michoacán, señalada de encubrimiento por el asesinato de Carlos Manzo.

Inicialmente la secretaria de Bienestar local fue multada por no acudir a comparecer ante las autoridades por el caso y actualmente detenida por autoridades estatales.

Rosa Alejandra Vargas Rauda fue señalada como parte del grupo cercano a Grecia Quiroz, a quien señalan de darle protección; la alcaldesa y Movimiento Ciudadano señalan ataques políticos.

¿Quién es Rosa Alejandra Vargas Rauda?

Rosa Alejandra Vargas Rauda es funcionaria en el municipio de Uruapan, señalada de estar involucrada en el caso Carlos Manzo. A la par es familiar de tres detenidos por el mismo caso.

¿Qué edad tiene Rosa Alejandra Vargas Rauda?

Se desconoce la edad precisa de Rosa Alejandra Vargas Rauda.

¿Quién es el esposo de Rosa Alejandra Vargas Rauda?

Se desconocen datos de la vida familiar de Rosa Alejandra Vargas Rauda.

¿Qué signo zodiacal Rosa Alejandra Vargas Rauda?

Al no conocerse su fecha de nacimiento, se desconoce cuál es el signo zodiacal de la funcionaria local.

¿Cuántos hijos tiene Rosa Alejandra Vargas Rauda?

Rosa Alejandra Vargas Rauda es mamá de Alejandro N “El Macas” o “El Matas”, escolta detenido de Carlos Manzo.

También es tía de Alexis N “El Brilloso”, ahijado de Carlos Manzo, quien se encuentra detenido por el asesinato del alcalde.

De la misma manera es tía de Cristian N “El Bikingo”, boxeador hermano de El Brilloso, ambos ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¿Qué estudió Rosa Alejandra Vargas Rauda?

Rosa Alejandra Vargas Rauda tiene estudios de licenciatura aunque no se especifica carrera ni universidad en el portal de transparencia del municipio de Uruapan.

¿En qué ha trabajado Rosa Alejandra Vargas Rauda?

Rosa Alejandra Vargas Rauda es titular de la Secretaría de Bienestar y Política Social en el Ayuntamiento de Uruapan.