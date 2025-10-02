El periodista Jorge Armando Rocha responsabilizó a José Manuel Suárez Díaz por las amenazas que ha recibido ante las denuncias por corrupción y despojo de propiedades.

Rocha señaló que recibió una llamada de un enviado de Suárez para decirle que tenía que bajar sus publicaciones de denuncia y sugirieron que sería recompensado con “una transferencia”.

Al decidir que no dejará de denunciar, decidió responsabilizar al empresario de cualquier cosa que le ocurra a él o a su familia.

Aquí te contamos todo lo que sabemos de José Manuel Suárez Díaz como:

¿Quién es José Manuel Suárez Díaz?

¿Cuántos años tiene José Manuel Suárez Díaz?

¿Qué signo zodiacal es José Manuel Suárez Díaz?

¿José Manuel Suárez Díaz tiene esposa?

¿José Manuel Suárez Díaz tiene hijos?

¿Qué estudió José Manuel Suárez Díaz?

¿Cuál es su trayectoria? y más

¿Quién es José Manuel Suárez Díaz?

José Manuel Suárez Díaz es un empresario nombrado como “el junior del caucho” que es señalado por el despojo de empresas de ex socios y corrupción por Jorge Armando Rocha.

De acuerdo con el periodista, se trata de un empresario que decidió dedicarse a robar empresas en contubernio con el despacho de Emilio Zebadúa, Zebadúa, Murguía y Luna Ramos abogados.

¿Cuántos años tiene José Manuel Suárez Díaz?

De acuerdo con Los Periodistas, José Manuel Suárez Díaz tiene 35 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es José Manuel Suárez Díaz?

Si bien se conoce su edad, no es así con su fecha de cumpleaños, por lo que no podemos saber su signo zodiacal.

¿José Manuel Suárez Díaz tiene esposa?

Se desconoce si José Manuel Suárez Díaz tiene o no esposa.

¿José Manuel Suárez Díaz tiene hijos?

Asimismo no se conoce si el empresario señalado por amenazas al periodista Jorge Armando Rocha tiene o no hijos.

¿Qué estudió José Manuel Suárez Díaz?

Según la investigación de Los Periodistas, José Manuel Suárez Díaz no ha acreditado tener alguna carrera universitaria.

¿Cuál es la trayectoria de José Manuel Suárez Díaz?

José Manuel Suárez Díaz es señalado por despojo a al menos dos socios que, mediante amedrentamientos, obligó a ceder sus empresas.

Uno de ellos pasó 15 días en prisión por delitos inventados por el despacho de Zebadúa, donde fue coaccionado para entregar su compañía a cambio de su libertad.

Un segundo empresario, científico que había firmado un contrato con Pemex por una tecnología para impedir el huachicol también fue obligado a ceder su empresa.

Según la investigación, entre 2022 y 2024, ha logrado incrementar su patrimonio en 88 millones 662 mil 152 pesos.

Asimismo, se aseguró que sus empresas han servido para lavar dinero para Manuel Rodolfo Trillo Hernández, “La trilladora”,principal brazo de Joaquín, El Chapo, Guzmán.