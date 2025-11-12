El Consejo Consultivo de Morena, encabezado por Luisa María Alcalde, cuenta con la participación de Argel Gómez Concheiro.

El artista plástico es uno de los 76 integrantes del Consejo Consultivo de Morena, el cual incluye la participación de intelectuales, políticos, escritores, economistas, científicos y actores.

Por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre Argel Gómez Concheiro.

¿Quién es Argel Gómez Concheiro?

Argel Gómez Concheiro, es hijo del exdiputado morenista Pablo Gómez, de 74 años de edad.

Argel Gómez Concheiro funge como Encargado de Despacho de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, luego de que Claudia Curiel de Icaza, dejara el puesto para incorporarse a sus deberes en el gobierno federal.

De acuerdo a su curriculum público, se desempeña como promotor cultural, artista plástico y diseñador gráfico.

¿Cuántos años tiene Argel Gómez Concheiro?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Argel Gómez Concheiro y, por tanto, su edad.

¿Quiénes son los hijos de Argel Gómez Concheiro?

Al no haber información personal de Argel Gómez Concheiro en Internet, se desconoce si éste tiene descendencia.

¿Quién es la esposa de Argel Gómez Concheiro?

Se desconoce el estado civil de Argel Gómez Concheiro.

¿Qué signo zodiacal es Argel Gómez Concheiro?

Se desconoce la edad de Argel Gómez Concheiro y, por tanto, su signo zodiacal.

¿Qué estudió Argel Gómez Concheiro?

Argel Gómez Concheiro cuenta con una maestría en Estudios Latinoamericanos Institución, así como con un posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿En qué ha trabajado Argel Gómez Concheiro?

Argel Gómez Concheiro se ha desempeñado como promotor cultural, diseñador y artista plástico. Ha impartido cursos de fotografía, artes plásticas, dibujo e historia del arte.

Ha sido responsable de distintos espacios culturales dirigidos a niños y adultos en la ciudad de México.

✨ ¡Hace 700 años nació una ciudad que cambiaría la historia!



Argel Gómez Concheiro, Subsecretario de Cultura de la Ciudad de México, te invita a ser parte de “Memoria Luminosa. México-Tenochtitlan 700 años”, un videomapping monumental que revive el origen y la transformación de… pic.twitter.com/wnDvO8K4m8 — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) July 11, 2025

De 2008 a 2010 participó en el desarrollo del proyecto de recuperación cultural del Teatro del Pueblo, con la gestión de recursos, equipamiento y programación del histórico inmueble del Centro de la Ciudad de México.

De 2008 a 2014 ocupó la dirección del espacio cultural independiente, la Central del Pueblo, Centro de Artes Libres.

En 2025 fungió como Coordinador de Conversatorio de promotores y colectivos culturales. Conaculta y Delegación Tlalpan.

Se desempeñó como subsecretario de Grandes Festivales Comunitarios de Ciudad de México.

Actualmente funge como Encargado de Despacho de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

Argel Gómez Concheiro es miembro del Consejo Consultivo de Morena

Argel Gómez Concheiro es parte del Consejo Consultivo de Morena, el cual fue presentado el pasado 7 de noviembre.

Además de Argel Gómez Concheiro, el Consejo Consultivo de Morena está integrado por 76 personalidades.

Se trata de un órgano de asesoría y consulta que ayudará y contribuirá a que se mantengan los principios y la dirección de la cuarta transformación, movimiento impulsado por Andrés Manuel López Obrador, en 2011.

Se divide en seis grupos temáticos: