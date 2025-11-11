Andrés Semo fue confirmado como miembro del Consejo Consultivo de Morena, partido dirigido Luisa María Alcalde.

Tras confirmarse su participación en el Consejo Consultivo de Morena, muchas personas se han cuestionado sobre quién es Andrés Semo, por lo que a continuación te contamos todos los detalles.

¿Quién es Andrés Semo, miembro de Consejo Consultivo de Morena?

Andrés Semo es conocido por su trabajo de reconstrucción virtual de la capital del país poco antes de la colisión entre las civilizaciones mexica y española.

Andrés Semo (@semo_dron / Instagram)

A lo largo de su trayectoria, Andrés Semo ha destacado como ingeniero geomático y documentalista mexicano, se especializa en la divulgación de la historia y el urbanismo de la Ciudad de México.

Esto mediante el uso de tecnología como drones, fotografía aérea y análisis geoespacial.

Andrés Semo utiliza sus redes sociales para explicar la historia del urbanismo de las ciudades mexicanas y analiza sus problemas, proponiendo nuevas visiones de las urbes.

Es conocido por su canal de YouTube y perfiles en redes sociales, como @semo_dron y “Semo Historia”.

Andrés Semo suele compartir contenido histórico y visual, del antes y después de varios lugares de México con el objetivo de inspirar a las personas a comprender mejor su entorno y la historia.

¿Cuántos años tiene Andrés Semo, miembro de Consejo Consultivo de Morena?

No se tiene información pública acerca de la edad de Andrés Semo.

Andrés Semo (@semo_dron / Instagram )

¿Quién es la esposa de Andrés Semo, miembro de Consejo Consultivo de Morena?

Andrés Semo ha mantenido su vida privada alejada del ojo público, por lo que se desconoce si se encuentra casado.

¿Qué signo zodiacal es Andrés Semo, miembro de Consejo Consultivo de Morena?

Al no tener información sobre la fecha de nacimiento, se desconoce el signo zodiacal de Andrés Semo.

¿Cuántos hijos tiene Andrés Semo, miembro de Consejo Consultivo de Morena?

No se tiene información sobre si Andrés Semo tiene hijos.

¿Qué estudió Andrés Semo, miembro de Consejo Consultivo de Morena?

Andrés Semo estudió Ingeniería geomática en la UNAM, especializado en Desarrollo histórico urbano y Análisis espacial.

Andrés Semo (@semo_dron / Instagram)

¿En qué ha trabajado Andrés Semo, miembro de Consejo Consultivo de Morena?

Las investigaciones de Andrés Semo se centran en el estudio de las ciudades mesoamericanas.

Es colaborador en la revista Vivienda del Infonavit, donde comparte sus investigaciones.

Ha escrito artículos para medios como Wired y ha participado en programas de televisión y podcasts donde difunde su trabajo.

Además de que algunas de sus colaboraciones han sido publicadas en medios como National Geographic y Forbes.

Andrés Semo es coautor de la reconstrucción virtual de Tenochtitlan, trabajo de Thomas Kole que recrea la ciudad tal como era en 1518.

Este proyecto representa el trabajo de Andrés Semo, quien a través de drones y análisis geoespacial captura imágenes para ofrecer nuevas perspectivas sobre la evolución de la ciudad y sus dinámicas sociales y urbanas.

Andrés Semo imparte conferencias sobre la transformación de la Ciudad de México, el uso del agua y los retos urbanísticos, e incluso ha presentado exposiciones de su trabajo.

Andrés Semo es confirmado como miembro de Consejo Consultivo de Morena

El Consejo Consultivo de Morena es un órgano externo que tiene la función de ayudar al partido a definir el presente y futuro del movimiento.

El Consejo Consultivo de Morena se encuentra formado por 76 personas de diferentes ámbitos: académicos, políticos, científicos y actores.

Además, se dio a conocer que el Consejo Consultivo de Morena sesionará tres veces por año: marzo, julio y noviembre.

Andrés Semo será parte de este Consejo Consultivo de Morena, que busca recoger y expresar la pluralidad de ideas que permitan orientar al quehacer cotidiano de Morena.