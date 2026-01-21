La periodista y conductora Fernanda Familiar encendió la alerta entre sus seguidores luego de dar a conocer que padece una enfermedad de origen desconocido, cuyos síntomas no han podido ser identificados mediante pruebas médicas convencionales.

A través de un video difundido en sus redes sociales, la comunicadora explicó que dio negativo a todos los estudios realizados, pese a presentar un cuadro clínico severo y persistente.

Fernanda Familiar pide reforzar cuidados de salud ante extraña enfermedad

De acuerdo con su testimonio, Familiar comenzó a sentirse mal tras salir de una transmisión en vivo de uno de sus programas de radio, situación que la llevó a acudir de inmediato al médico. Explicó que los síntomas que presentó inicialmente eran similares a los de una gripa común, aunque con el paso de los días se fueron intensificando y combinando con manifestaciones propias de otras enfermedades respiratorias, como influenza o Covid-19, incluida la variante Ómicron.

“Salí negativa a todas las pruebas de los bichos que conocemos. Es como un cóctel de todo”, señaló la periodista, quien pidió a la población no minimizar este tipo de padecimientos y acudir al médico ante cualquier síntoma persistente.

Fernanda Familiar detalló que los primeros malestares aparecieron hace aproximadamente tres semanas, comenzando con congestión nasal leve, seguida de tos. Aunque los síntomas desaparecieron por algunos días, posteriormente regresaron con mayor intensidad. Entre las molestias que describió se encuentran fuertes dolores de cabeza, estornudos constantes, dolor intenso de garganta al respirar, sensación de pinchazos en el pecho, dolor pulmonar, opresión torácica y fiebre intermitente de hasta 39 grados.

A este cuadro se sumaron insomnio, dolor corporal generalizado y una sensación de adormecimiento en las manos, lo que generó mayor preocupación. Familiar señaló que los tratamientos habituales para enfermedades respiratorias no tuvieron efecto, por lo que fue necesario un manejo médico especial.

Uno de los aspectos que más llamó la atención es que todas las pruebas realizadas —incluyendo análisis de sangre, exudados, estudios pulmonares y pruebas de aire— resultaron negativas. La conductora destacó que esta característica se repite en otros casos similares compartidos por usuarios en redes sociales, principalmente en TikTok.

Finalmente, Fernanda Familiar expresó su inquietud ante la falta de información médica sobre este padecimiento y cuestionó la ausencia de investigaciones al respecto. Advirtió que, si bien ella ha logrado sobrellevar la enfermedad, la situación podría ser mucho más grave en personas adultas mayores o con sistemas inmunológicos comprometidos, por lo que reiteró el llamado a la prevención y a no subestimar los síntomas.