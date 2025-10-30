En el marco de la discusión del Paquete Económico 2026, diputados del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron una propuesta para recuperar el Fondo Minero.

Cabe recordar que el Fondo Minero fue eliminado en 2019, por instrucción del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Por ello, comunidades mineras has solicitado el regreso de este Fondo, pues señalan que tras su eliminación no reciben ningún apoyo de las autoridades federales.

Minería en BCS (Internet)

PAN presenta propuesta para reactivar el Fondo Minero en el marco del Paquete Económico 2026

En entrevista con Michelle Rivera para Radio Fórmula, la diputada federal del PAN, María Ángela Granados, compartió que su bancada presentó una propuesta para reactivar el Fondo Minero.

Esto como parte del Paquete Económico 2026, señalando que las comunidades mineras requieren de este apoyo para subsistir.

De acuerdo con María Ángela Granados, se estima que tan solo este 2025 se han obtenido al menos 12 mil 200 millones de pesos gracias a la recaudación minera.

Sin embargo, en la entrevista acusó que dicho presupuesto no se destina para las comunidades mineras del país, sino para otros fines.

Al respecto, denunció que no existe transparencia sobre el destino de este dinero, pues señalaron que autoridades federales no presentan documentos que acrediten a dónde se van los ingresos por minería.

En este sentido, manifestaron que las comunidades mineras del país necesitan de lo ingresos que generan para obtener apoyo como alimentos.

Pese a que la propuesta para recuperar el Fondo Minero resulta en una interesante propuesta, María Ángela Granados señaló a senadores por Morena de Sonora y Chihuahua de votar en contra de la propuesta .

Ante ello, pidió analizar a fondo la iniciativa, reiterando que se trata de una idea en beneficio de las comunidades minera del país.