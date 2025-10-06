El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó hoy domingo 5 de octubre de 2025, que Priscila se convirtió en un huracán categoría 1 en aguas del Pacífico mexicano; te decimos cuáles estados activaron alerta.

De acuerdo con el SMN, a cargo de Conagua, fue a las 15:00 horas de este domingo cuando Priscila se intensificó y elevó su clasificación de tormenta tropical a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.

Ante esto, los estados que han activado una alerta son:

Michoacán

Jalisco

Guerrero

Colima

Nayarit

Las autoridades meteorológicas detallaron que el centro del huracán Priscila se ubicó a 470 kilómetros (km) al sur-suroeste de Cabo Corrientes, en el estado de Jalisco, y a 780 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur.

Huracán (Carlos Alberto Carbajal / Cuartoscuro)

Huracán Priscilla: Alertan por lluvias tras elevarse a categoría 1

El SMN detalló que Priscila presenta vientos máximos sostenidos de hasta 120 kilómetros por hora (km/h), así como rachas de 150 km/h.

Debido a que su desplazamiento es en dirección hacia el nor-noroeste a 6 km/h, se espera que provoque lluvias en los estados de:

Lluvias torrenciales

Michoacán (costa y oeste)

Lluvias intensas

Guerrero (oeste y costa)

Jalisco (costa y este)

Colima

Lluvias muy fuertes

Nayarit

De manera adicional, el SMN compartió que el huracán Priscila podrían registrar olas de 4 y hasta 5 metros en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, en tanto olas de 2.5 a 3.5 metros en las costas de Guerrero.