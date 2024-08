Las Fuerzas Armadas en México han cometido durante los últimos 17 años miles de crímenes avalados por la opacidad y el encubrimiento del Estado, y así lo refleja Permiso Para Matar, el libro de Editorial Planeta que narra desgarradoras historias al respecto.

Permiso Para Matar, un libro de 200 páginas y de fácil lectura, recopila los casos de 8 estados del país, en donde las Fuerzas Armadas y la Policía Estatal y Federal utilizaron su poder para violar los derechos de las y los mexicanos sin consecuencias.

El libro, realizado como un ejercicio de memoria y contextualización de la violencia y el estado de guerra en el que vive México desde la lucha contra el narco, fue escrito por París Martínez, Daniel Moreno y Jacobo Dayán , quienes recopilaron mil 824 casos de abuso de autoridad a manos de las Fuerzas Armadas, para dar visibilidad a las víctimas.

En entrevista para SDPnoticias, París Martínez y Jacobo Dayán contaron más sobre lo que significó hacer el libro, basado en un reportaje periódistico, con el que se trata de refutar el discurso del Gobierno que asegura que la violencia y el abuso de poder de la milicia y autoridades mexicanas son casos aislados, así como la falta de acceso a la justicia en dichos crímenes.

Permiso Para Matar, libro sobre crímenes de las Fuerzas Armadas (especial)

Permiso Para Matar: Violencia sistemática en México

París Martínez y Jacobo Dayán compartieron a SDPnoticias que Permiso Para Matar retrata el encubrimiento de autoridades y gobierno para proteger a las Fuerzas Armadas y elementos de la Policía que cometen crímenes contra mexicanos, en su gran mayoría inocentes.

Las historias que narra el libro exponen la violencia sistemática que ocurre en México, en donde se echa a “andar la maquinaria del Estado para proteger a las autoridades”, e intentan desestimar los abusos cometidos con acusaciones contra las víctimas.

También se sobrepone el uso de la fuerza pública, la política y la narrativa de combate a la inseguridad “con mano dura”, sobre el acceso a la justicia, la atención a las causas de la violencia y el reconocimiento de una estrategia de seguridad fallida.

En Permiso Para Matar se refleja que a los últimos gobiernos en México, más allá de intentar resolver la inseguridad que se vive en el país, les interesaba dar a conocer las cifras, en muchas ocasiones falsas, de detenciones, encautamientos y enfrentamientos con el crimen organizado.

Y es que, los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se enfocaron en dar mayor presencia de las Fuerzas Armadas en el país, y mayor uso de fuerza, pese a las repercuciones de violencia que ha traido la nombrada militarización en México.

“Se piensa que a mayor presencia y mayor uso de fuerza publica generará un contexto de mayor seguridad, no obstante, a mayor uso de fuerza mayor violencia ejercida por el estado de manera irrestricta”. París Martínez

Permiso Para Matar también exhibe que los elementos de las Fuerzas Armadas, sus vinculos exteriores, familiares, esposas, hijos e incluso animales, son víctimas del excesivo uso de fuerza en México , causando daños en salud mental y fomentando una personalidad violenta y abusiva en algunos militares y polícias.

Permiso Para Matar: Los casos de abuso de poder que conmocionaron a los escritores

Jacobo Dayán y París Martínez señalaron a SDPnoticias que para el libro, Permiso Para Matar, se analizaron mil 824 casos de abuso de Fuerzas Armadas y policía estatal y federal contra civiles, de las que se hicieron 191 entrevistas cara a cara con los familiares de las víctimas.

Dentro de dichas entrevistas se relatan dos casos que generaron más impacto a los escritores, quienes expresaron el terror que les causó conocer los alcances de las Fuerzas Armadas, y el grado de encubrimiento e impunidad con el que cometen los crímenes.

La primera historia, señalada por Jacobo Dayán , recuerda el caso de un grupo de jóvenes que fueron detenidos por la Policía de Veracruz, de maner arbitraria, por el reporte de un celular robado realizado en redes sociales.

Según explicó, los policías llegaron a una calle en donde presuntamente se encontraba el dispositivo móvil, y de manera aleatoria detuvieron a diferentes jóvenes, sin prueba del robo ni una orden oficial para su arresto, para después desaparecerlos y asesinarlos.

“Se hace un operativo, en esa calle, en esa colonia, y lo que hacen las autoridades es ir y detener de manera arbitraria a decenas de personas que vivian en esa calle, sin hacer preguntas ni investigación. Son detenidos de manera arbitraria, desaparecidos, asesinados por una autoridad a partir de un reporte en redes de un celular robado, decenas de personas asesinadas por un celular”. Jacobo Dayán

Igualmente, París Martínez contó a SDPnoticias que uno de los casos más lamentables a su parecer fue el de una joven que cumpliría 15 años de edad, y que fue asesinada por los Policías Federales, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La joven, identificada como Rosa Angélica Marín Hernández , salió de su domicilio con su hermana, cuñado y sobrino a comprar hamburguesas una semana antes de su fiesta de xv años, cuando los polícias dispararon contra el vehículo en donde viajaba, asesinándola.

“Contamos la historia de una jovencita que unos días antes de concretar su fiesta de xv años fue asesinada por la policía federal, y al final la comida que estaba preparada para dar en la fiesta de xv años termino repartiéndose entre los asistentes a su velorio. Fue sepultada con su vestido de xv años. Creo que a mí en particular las historias que más me dolió abordar en la investigación son las historias de la sociedad joven”. París Martínez

Permiso Para Matar: Crímenes de las Fuerzas Armadas (especial)

Permiso Para Matar: El papel de los medios en el abuso de poder y encubrimiento de crímenes

Igualmente, en entrevista con SDPnoticias, se mencionó el papel de los medios de comunicación que, en ocasiones, ayudan a la revictimización de los perjudicados, y que, creyendo en las instituciones, terminan por difundir información, la gran mayoría de las veces, falsa.

Y es que los medios de comunicación en México tratan de difundir los casos de violencia excesiva y abuso de poder que cometen las autoridades mexicanas contra civiles, sin embargo, las instituciones y su información “oficial” cercan el acceso a la realidad.

En ese sentido, el seguimiento de los crímenes de las Fuerzas Armadas y policías contra los civiles en México no se puede perseguir e informar con claridad, pues incluso organismos obligados a atender las violaciones contra los derechos humanos y pronunciarse al respecto, no realizan dicha tarea, o no tienen registro del caso.

De esa forma, el acceso a la información en un país que vive bajo esquemas de control informativo, se vuelve practicamente imposible, y el papel de familiares y amigos de las víctimas es el que, en casi todas las ocasiones, muestra la realidad de los hechos y el abuso de poder existente.

“Los boletines que emiten (las autoridades) no dicen ni de cerca la realidad” “México desde siempre ha vivido bajo esquemas de control informativo estrictos, en el actual sexenio además ese control de medios se ha ejercido a través de mucha violencia, al menos simbólica, desde el Estado hacia la prensa”. Jacobo Dayán y París Martínez

Permiso Para Matar, trató de recuperar algunos de los casos de este tipo, en donde las Fuerzas Armadas fueron identificadas como quienes cometieron abusos contra los civiles, después de que las víctimas fueron desestimadas por las mismas autoridades.

La recuperación de los casos se dio con el apoyo de un software de reconocmiento de notas periódisticas, en donde al menos se encontraron 60 mil , pese a que el Estado insiste en que son casos aislados.

La investigación y publicación del libro fue apoyada por periodistas de 8 estados de la República que conocieron los casos de las víctimas y aportaron la información al respecto, y el proceso de investigación, escritura y publicación tardó 5 años.

Permiso Para Matar: Una investigación sobre los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado, proyecto de París Martínez, Daniel Moreno y Jacobo Dayán, también se puede consultar en https://permisoparamatar.org/