El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) compartió que no ha cobrado lo que le toca por la Pensión del Bienestar para adultos mayores.

Desde la conferencia mañanera del 25 de junio, AMLO dijo que ha estado ahorrando la pensión que le corresponde como adulto mayor.

Asimismo, resaltó que es tos recursos serán con los que viva cuando deje su cargo como presidente y comience a residir en Palenque, Chiapas.

El presidente AMLO reveló que ya tiene listo su plan de retiro con lo que ha ahorrado con la Pensión del Bienestar para adultos mayores.

AMLO resaltó que ha sta el momento no ha cobrado ningún pago correspondiente a la Pensión del Bienestar como adulto mayor que actualmente entrega 6 mil pesos bimestrales.

De acuerdo con el presidente, vivir en Chiapas no requiere de mucho dinero, por lo que tendrá recursos suficientes para hacer su vida una vez que entregue la banda presidencial.

Asimismo, dijo que debido al clima de Palenque, va a vivir “muy cómodo” con los huaraches que le han regalado en Oaxaca y con la “ropa normal”.

“La pensión del Bienestar que ya tengo ahorrado, porque no he cobrado, la estoy dejando ahí para cuando me vaya”

AMLO