Nogales retomará las exportaciones de ganado a Estados Unidos el 30 de noviembre de 2026, informó Juan Ochoa Valenzuela, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS).

El sector ganadero espera que las operaciones se reanuden con una capacidad inicial de hasta 300 cabezas de ganado diarias, aunque la capacidad podría ser de hasta mil bajo el protocolo vigente.

Sobre la situación del gusano barrenador, la UGRS confirmó que se han detectado más de 300 casos en el estado, de los cuales más de 200 ya han sido atendidos y eliminados.

Alfonso Durazo: Sonora, primer estado en reanudar exportación de ganado a EU (Cortesía)

Nogales podría exportar hasta mil cabezas de ganado a Estados Unidos

En entrevista con medios, el dirigente ganadero Juan Ochoa Valenzuela señaló que todavía no se ha confirmado la cantidad de animales que podrán exportar diariamente por Nogales.

Sin embargo, recordó que históricamente las reaperturas en la frontera de Estados Unidos han comenzado con alrededor de 300 cabezas de ganado al día, cifra que podría aumentar hasta mil animales.

Podríamos llegar a unas mil cabezas con este protocolo, si el protocolo de exportación se relajara en un futuro podríamos llegar a más capacidad. Juan Ochoa Valenzuela, presidente de UGRS

En cuanto a la cuarentenaria de Agua Prieta, comentó que se exportan unas mil 500 cabezas de ganado al día, aunque existen condiciones para pedir a Estados Unidos un incremento a mil 800 animales.

Sobre el progreso de las exportaciones de ganado en Sonora tras las restricciones tomadas por Estados Unidos, se informó que el estado está por alcanzar las 43 mil cabezas exportadas.

Finalmente, el dirigente ganadero destacó la importancia de mantener las operaciones, debido a que las exportaciones se encuentran ya programadas hasta el 23 de diciembre.

Hoy por hoy no nos podemos dar el lujo de perder ni un día de exportación, porque estamos llenos hasta el 23 de diciembre, y un día que se pierda nos ocasiona un trastorno. Juan Ochoa Valenzuela, presidente de UGRS

Estados Unidos reabrirá la frontera al ganado mexicano el 30 de noviembre (Especial)

Nogales atiende casos de gusano barrenador

Sobre la situación sanitaria por el gusano barrenador, el presidente de la UGRS indicó que en Sonora se han registrado más de 300 casos, de los cuales más de 200 han sido atendidos y desactivados.

En el estado se han realizado acciones contra esta plaga, como la dispersión de moscas estériles por vía aérea y continua vigilancia a las instalaciones de exportación.