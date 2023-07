Aunque no se trata de Xóchitl Gálvez, una imitación de ella recreada con inteligencia artificial le respondió a Claudia Sheinbaum luego de que ésta dijera que “no cualquier mujer puede ser presidenta”.

Cabe recordar que tanto Xóchitl Gálvez como Claudia Sheinbaum son aspirantes a la presidencia de México en las elecciones 2024.

Mientras que Claudia Sheinbaum es corcholata de Morena, Xóchitl Gálvez aspira a la candidatura de la oposición.

La rivalidad entre Morena y Va por México cada vez está más tensa, ya que el partido de la Cuarta Transformación actualmente ha logrado gobernar 23 estados de los 32.

Para ello, ambos partidos ya definieron el método que elegirá a su respectivo candidato presidencial.

Luego de que Claudia Sheinbaum dijo que no cualquier mujer podría ser presidenta, usuarios crearon con inteligencia artificial la respuesta que Xóchitl Gálvez hubiera dado a la morenista.

En Twitter difundieron el video creado con inteligencia artificial en donde una Xóchitl Gálvez bastante caricaturizada, responde a los señalamientos de Claudia Sheinbaum.

“Me dice Claudia que no cualquier mujer puede ser presidenta (...) le dijiste que no puede a la persona equivocada. Dime loca, dime india, dime terca, pero nunca me digas que no puedo”.

De acuerdo con la respuesta ficticia de Xóchitl Gálvez, las únicas personas que no pueden lograr algo son:

“No puede quien no tiene con qué, no puede quien necesita que le ayuden, no puede quien finge ser quien no es, no puede quien no cree, no puede quien piensa en ganar sin pensar en competir, no puede quien no sueña, no puede quien no tiene un propósito”.

Xóchitl Gálvez