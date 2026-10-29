La muerte de Cuauhtémoc Cárdenas, político y luchador social mexicano, provocó reacciones de distintas figuras políticas, entre ellas el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Guadalupe Acosta Naranjo, quienes protagonizaron un intercambio de señalamientos en redes sociales.

El pasado 28 de octubre de 2026 se confirmó la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas a los 92 años.

Tras darse a conocer la noticia, diversas figuras de la política mexicana reconocieron su trayectoria y legado.

Entre quienes expresaron sus condolencias estuvieron AMLO, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y Guadalupe Acosta Naranjo, exintegrante del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

¿Por qué chocaron Guadalupe Acosta Naranjo y AMLO por la muerte de Cárdenas?

A través de redes sociales, Guadalupe Acosta Naranjo retomó el mensaje de despedida que AMLO publicó para expresar sus condolencias a los amigos y familiares de Cuauhtémoc Cárdenas.

Sin embargo, aprovechó la publicación para cuestionar al expresidente y recordarle dos episodios relacionados con la trayectoria política de ambos:

La elección presidencial de 1988: Acosta Naranjo señaló a AMLO por su postura frente a la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas, quien compitió contra Carlos Salinas de Gortari.

Manuel Bartlett y la caída del sistema electoral: también cuestionó que AMLO terminara como aliado de Manuel Bartlett, señalado por las controversias relacionadas con la interrupción del sistema de cómputo electoral durante los comicios de 1988, en los que resultó ganador Salinas de Gortari.

De esta manera, Guadalupe Acosta Naranjo respondió al mensaje de despedida de AMLO con críticas relacionadas con la historia política del expresidente y los acontecimientos electorales de 1988.

Muerte de Cárdenas desata choque entre Guadalupe Acosta Naranjo y AMLO (Guadalupe Acosta Naranjo en X)

¿Qué dijo AMLO sobre la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas?

Por su parte, AMLO publicó un mensaje en redes sociales para expresar sus condolencias a los amigos y familiares del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.

En su despedida, el expresidente reconoció a Cárdenas como precursor del movimiento democrático en la historia reciente de México.

Además, sostuvo que, sin la vida y obra del ingeniero, la realidad del país sería distinta. También destacó su papel como transformador y afirmó que sus enseñanzas e ideales permanecen, incluso después de su muerte.