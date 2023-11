La senadora Indira Kempis denunció haber recibido amenazas por registrarse como aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano en las próximas elecciones 2024.

Tras su registro como aspirante, Indira Kempis indicó que recibió amenazas dentro y fuera de Movimiento Ciudadano para no contender por la candidatura presidencial.

Dijo que a pesar de que hubo personas que no querían que se registrara como aspirante presidencial, lo terminó haciendo; además, acusó que durante el proceso fue “invisibilizada” como si las mujeres “no existiéramos”.

¿Samuel García usa zapatos con plataforma para no verse menos alto que Mariana Rodríguez? Esto sabemos de su estatura

Xóchitl Gálvez asegura que Samuel García no atacará a Morena si es candidato a la presidencia

Al respecto, aclaró que la convocatoria es abierta y señaló que el proceso debe ser transparente y limpio .

“Esta es una convocatoria abierta y un proceso que tiene que ser transparente y limpio, no querían que llegara, pero aquí estoy, estuve amenazada en este proceso, he estado invisibilizada en este proceso, como si las mujeres no existiéramos”

Indira Kempis. Senadora de Movimiento Ciudadano