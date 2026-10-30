Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, reconoció la influencia política de Cuauhtémoc Cárdenas en la historia democrática de México y en la conformación de Morena.

Durante un encuentro con los medios, Monreal calificó al ingeniero Cárdenas como un “gigante” y aseguró que sin su trayectoria, que fue fundamental para la vida política del país, “Morena no existiría”.

Ricardo Monreal reconoce a Cuauhtémoc Cárdenas como figura clave en el origen de Morena

El diputado Ricardo Monreal recordó que la influencia de Cuauhtémoc Cárdenas, quien murió el pasado 28 de octubre, fue un parteaguas para la formación de Morena, así como su ascenso.

Sin el ingeniero Cárdenas, Morena no existiría. Creo que sin él, no se entendería el triunfo de Morena en el 18. Ricardo Monreal, diputado de Morena

Ricardo Monreal reconoce el legado de Cuauhtémoc Cárdenas tras su muerte (@RicardoMonrealA / X)

Monreal describió a Cárdenas como un hombre excepcional y señaló que su participación en la política resulta indispensable para comprender los cambios democráticos de las últimas décadas.

Ricardo Monreal resaltó que la influencia de Cuauhtémoc Cárdenas contribuyó a construir las condiciones que permitieron el surgimiento de nuevos movimientos de izquierda en México.

Sin él no se entendería el proceso democrático que ha vivido México en los últimos años. Ricardo Monreal, diputado de Morena

Cabe recordar que desde que se anunció la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas, Ricardo Monreal lamentó la pérdida, nombrando al ingeniero como “su amigo” e indicando la importancia de su influencia en la política.

Cuauhtémoc Cárdenas fue una de las figuras centrales de la política durante las décadas de 1980 y 1990. Su fundación del PRD y su larga trayectoria lo posicionan como un referente de la izquierda mexicana.