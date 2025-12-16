El pasado domingo 14 de diciembre, Miss Universo reveló el cierre de sus oficinas en Ciudad de México ante supuestos ataques políticos que impedían sus operaciones normales; esto tras el triunfo de Fátima Bosch y las investigaciones contra Raúl Rocha Cantú.

¿Qué dijo Miss Universo tras el cierre de oficinas en México?

Miss Universo ha denunciado “ataques infundados con motivaciones políticas” que impiden sus operaciones en México, motivo por el cual han decidido cerrar sus oficinas en CDMX.

Esto ha raíz de darse a conocer que, el copropietario de Miss Universo, el empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, está siendo investigado desde el 2024 por:

Tráfico de drogas

Tráfico de armas

Robo de combustible

Nexos con el crímen organizado

El comunicado de Miss Universo ante el cierre en sus oficinas en CDMX, revela que:

“No ofrecen un entorno adecuado ni estable para la operación segura y eficaz de una organización internacional de esta envergadura” Comunicado de Miss Universo

Asimismo Miss Universo señaló que, los principales motivos de dejar sus operaciones en México son:

Incertidumbre jurídica Inseguridad en el país Ataques infundados con motivaciones políticas

Tras el cierre de sus oficinas en México, Miss Universo ha trasladado el total de sus operaciones a Nueva York, Estados Unidos y en dicho comunicado se puede observar la firma de Raúl Rocha Cantú.