La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer que México cumplió el primer año del Tratado de Aguas de 1944 pese a la sequía que ha azotado al país en los últimos meses.

México concluye el primer año del ciclo 37 de entregas de agua del Río Bravo en cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944. SRE

De acuerdo con la dependencia, se trata del primer año del ciclo 37 de entrega de agua del Río Bravo en cumplimiento del tratado consolidado con Estados Unidos.

Rio Bravo (AP)

SRE destaca cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 y abastecimiento a comunidades fronterizas

A pesar de la sequía extrema, el Gobierno de México dijo coordinar esfuerzos entre diversas instituciones para cumplir con el Tratado de Aguas de 1944 y alcanzar el volumen previsto en las estrategias anunciadas para 2026.

Estas acciones reafirman el compromiso de México con el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 y la cooperación binacional, con base en la disponibilidad del recurso y las condiciones hidrológicas de la cuenca. SRE

La SRE destacó que México ha cumplido de manera responsable con sus compromisos internacionales, sin comprometer el derecho humano al agua, el abastecimiento ni la producción de alimentos en la zona fronteriza.

Además, reiteró que el acceso al agua es un derecho humano fundamental y una prioridad para el Gobierno de México, por lo que su gestión debe garantizar el bienestar de la población.

Tratado de aguas (Especial)

México reafirma cooperación con Estados Unidos para cumplir Tratado de Aguas de 1944

En su comunicado, la SRE también señaló que México y Estados Unidos mantienen una coordinación técnica permanente por el Tratado de Aguas de 1944 con el objetivo de fortalecer la gestión de los recursos.

El Gobierno de México reiteró su disposición de seguir trabajando con Estados Unidos para garantizar el cumplimiento de los compromisos establecidos en el acuerdo bilateral, buscando soluciones aun en temporada de sequía.

En el marco del Tratado de Aguas de 1944, México y Estados Unidos mantienen una coordinación técnica orientada a fortalecer la gestión de los recursos hídricos compartidos y a desarrollar soluciones previsibles y sostenibles frente a los efectos de la sequía extrema. SRE

La dependencia subrayó que esta cooperación se realiza en beneficio mutuo, con pleno respeto a la soberanía hídrica nacional, al derecho humano al agua y a los intereses de las comunidades mexicanas.