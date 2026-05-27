Maru Campos confirmó que asistirá a la citación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) programada para el próximo 29 de mayo.

Además reiteró que “por supuesto que me siento perseguida políticamente” con la citación de la FGR y acusó que “hay una vara diferente para medir a los gobernadores”, esto en relación al caso contra Rubén Rocha Moya.

De acuerdo con la gobernadora de México, responderá a la citación junto con su defensa como hizo en esta ocasión ante la FGR por el caso promovido por Javier Corral.

Por su parte, Roberto Gil Zuarth, abogado de Maru Campos, compartió que la citación fue recibida “casualmente” la misma semana que la de la FGR.

Defensa de Maru Campos atenderá cita en Fiscalía CDMX por caso Javier Corral

Roberto Gil Zuarth confirmó que, como defensa de Maru Campos, atenderá la cita de la Fiscalía CDMX en el caso promovido por Javier Corral por privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad.

El panista y abogado señaló que se trata de una impugnación a la resolución del Ministerio Público por sus acusaciones sobre “secuestro”.

Asimismo, señaló con ironía la casualidad de que ambas citaciones se presentaran para la misma semana.

“Casualmente esta misma semana recibimos un citatorio para una audiencia que debe celebrarse ante un juez de control para conocer de una impugnación presentada por Javier Corral Jurado en contra de la determinación del Ministerio Público de cerrar una investigación que se había abierto por secuestro” Roberto Gil Zuarth

Por su parte, Jorge Romero aseguró que la acción que se le imputa a Maru Campos es por la cumplimentación de una orden de aprehensión; sin embargo Morena lo tipificó como secuestro “por cuestiones políticas”.

Sin embargo, “tan ridículo fue” que la misma Fiscalía CDMX determinó la no acción penal y se cerró el caso, señaló el dirigente del PAN.