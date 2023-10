Martha Lucía Mícher, senadora, y Paco Ignacio Taibo II, director de FCE, discutieron sobre temas como Marcelo Ebrard , su relación con Morena y otros más.

El detonante de la controversia fue una entrevista en la que el también escritor compartió su postura acerca de la determinación del ex canciller de distanciarse de su plantilla.

Pues, Martha Lucía Mícher salió a la defensiva e intervino por Marcelo Ebrard respondiendo punto a punto los calificativos y críticas efectuadas por Paco Ignacio Taibo II.

“El balón está en la cancha de la Comisión”, precisó Martha Lucía Mícher en su discusión, dejándose ver claramente a favor de las decisiones de Marcelo Ebrard sobre la cuestión Morena.

Esto dijo Paco Taibo II en la discusión sobre Marcelo Ebrard, Morena y más

En un escenario previo a las elecciones 2024, trascendió que Martha Lucía Mícher discutió con Paco Ignacio Taibo II luego de las declaraciones públicas que hizo el escritor.

En las que aseguraba que si Marcelo Ebrard no “se viene” a Morena en el camino a la presidencia de México, va a ser contraproducente para su trayectoria, tanto como para su vida personal.

Ante ello, Martha Lucía Mícher le recordó que ni el ex canciller, ni sus partidarios, han renunciado a la plantilla , pues solo se distanciaron tras los resultados de la encuesta entre corcholatas.

No obstante, Paco Ignacio Taibo añadió a sus afirmaciones un consejo para Marcelo Ebrard donde hizo alusión a la “operación cicatriz” de Claudia Sheinbaum, ganadora de la contienda.

Pues, según el escritor, la unidad será aquello que evitará que Marcelo Ebrard sea objeto de descalificación y desaprobación incluso entre sus círculos más cercanos.

“Ojalá se venga [...] Sus hijos no lo van a querer, sus nietos van a decir ‘pinche culero traidor’, operación cicatriz, compañeros”. Paco Ignacio Taibo

Así respondió Martha Lucía Mícher para defender a Marcelo Ebrard de Paco Ignacio Taibo II

Además de reiterarle a Paco Ignacio Taibo II que Marcelo Ebrard aún pertenece a Morena , tanto como sus legisladores simpatizantes, Martha Lucía Mícher precisó que el único organismo capaz de resolver el conflicto es el Comité de Morena.

“Marcelo Ebrard no ha salido de Partido Morena, ni quienes lo hemos acompañado. El balón está en la Cancha de la Comisón Nacional de Justicia y Transparencia de Morena”. Martha Lucía Mícher

Asimismo, siguiendo con la discusión, Martha Lucía Mícher dijo a Paco Ignacio Taibo II que Morena no respetó los valores fundamentales de “no mentir, no robar y no traicionar” .

Y eso fue lo que determinó en gran medida que Marcelo Ebrard buscara una alternativa distinta al equipo guinda para continuar en su búsqueda por la presidencia de México.

Finalmente, Martha Lucía Mícher defendió a Marcelo Ebrard incluso en el ámbito personal que Paco Ignacio Taibo II se atrevió a citar, asegurando que su familia admirará su lealtad política sobre todas las cosas.

“La operación cicatriz es aceptar que no siguieron los consejos de López Obrador: no mentir, no robar y no traicionar. Sus hijos y gran parte de México se sentirán orgullosos por su lealtad a estos principios. Su lenguaje florido para otra ocasión”. Martha Lucía Mícher

¿Cómo va Marcelo Ebrard rumbo a las elecciones 2024?

De acuerdo con la encuesta de MetricsMx, el panorama para Marcelo Ebrard para las elecciones 2024 no es muy positivo.

Según sus datos, al mes de octubre 2023, la intención de voto para los presidenciables se refleja de la siguiente manera: