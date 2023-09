Tras la amenaza que dedicó a Morena, sobre salirse del partido a menos que se impugnen los resultados, Marcelo Ebrard comparó su queja con la del general Francisco J. Múgica, en tiempos de Lázaro Cárdenas .

Y es que, de acuerdo con el mensaje que compartió hace unos momentos, los resultados de Morena no son correctos, debido a las inconsistencias encontradas en la encuesta .

Esto ya lo había comentado el día que se dieron los resultados de la encuesta de Morena, decidiendo que no iba a continuar por la agresión en contra de su equipo, por lo que no estuvo presente cuando anunciaron a la ganadora .

A su vez, en la conferencia que ofreció este 11 de septiembre, acusó directamente que varias dependencias del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) apoyaron con recursos públicos a Claudia Sheinbaum .

Marcelo Ebrard compara su queja con la de Francisco J. Múgica en los tiempos de Lázaro Cárdenas; supone que Morena lo va a batear

Durante su mensaje, Marcelo Ebrard hizo una referencia histórica sobre el general Francisco J. Múgica, en los años de 1939 por la sucesión de Lázaro Cárdenas, quien convocó a conferencia para referirse al proceso .

De acuerdo con las palabras del ex canciller, el general Francisco J. Múgica se refirió sobre dos cuestiones que no le gustaban, la primera era la ambigüedad de quien quedó en el futuro como presidente, Manuel Ávila Camacho.

Sin embargo, la segunda cuestión fue la participación de gobernadores, alcaldes y dependencias, sin ahondar más en lo sucedido, aunque Marcelo Ebrard señaló que estamos en un momento parecido .

Agregando que esas prácticas no se deben permitir, “son un virus”, por lo que si esto se permite en Morena, podrían costar los principios del partido y tendrían un efecto muy devastador .

Esto fue lo que pasó en tiempos de Lázaro Cárdenas con Francisco J. Múgica, “momento parecido al que vivimos” según Marcelo Ebrard

En 1939, a punto de terminar el mandato de Lázaro Cárdenas, Francisco J. Múgica fue uno de los 3 candidatos a la presidencia, compitiendo con Manuel Ávila Camacho y Rafael Sánchez Tapia.

Francisco J. Múgica era el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas , además de que había estado trabajando con Lázaro Cárdenas desde 1933 y quien redactó el documento de la expropiación petrolera .

En cambio, a lo que se refería Marcelo Ebrard fue que, de acuerdo con lo mencionado en un artículo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Francisco J. Múgica era el sucesor lógico de Lázaro Cárdenas.

Sin embargo, tuvo que declinar porque la candidatura no estaba a su favor por diversas situaciones, una de ellas eran las amplias conexiones políticas y militares de Manuel Ávila Camacho .

Ya que la candidatura de Francisco J. Múgica dependía en su mayoría de la inclinación de Lázaro Cárdenas, quien consideraba el apoyo hacia el secretario como izquierdista y con tendencias radicales, tal como señala la biografía que realizó Anna Ribera Carbonear .

De acuerdo con las memorias de Lázaro Cárdenas, la candidatura de Francisco J. Múgica no consolidaría la unidad, pero no porque no fuera a ser un buen mandatario, en realidad las circunstancias del país no eran las ideales para su gobierno.

Francisco J. Múgica tuvo que declinar de la candidatura presidencial en 1939 porque no había mucho a su favor (Secretaría de Cultura)

