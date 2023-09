¿Marcelo Ebrard mentiroso? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dijo este jueves 28 de septiembre que todavía no ha emitido una resolución sobre su queja .

Esto, contrario a lo dicho este mismo día por el propio ex aspirante de Morena a través de sus redes sociales, en donde aseguró que el Tribunal Electoral ordenó al partido guinda responderle por su impugnación.

Fue el pasado 10 de septiembre cuando Marcelo Ebrard presentó una queja ante el órgano electoral, en donde solicitó que se anulara el resultado de la encuesta realizada por Morena para elegir a su representante en las elecciones 2024, y se repusiera el proceso.

Tribunal Electoral asegura que no ha emitido resolución sobre su queja; documento de Marcelo Ebrard no dice eso

Fue cerca de las 14:20 horas de este día, cuando Marcelo Ebrard publicó un mensaje en sus redes sociales en donde aseguraba que el Tribunal Electoral lanzó instrucciones para que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena respondiera por su impugnación.

El ex aspirante de Morena acompañó su publicación con una imagen, en donde muestra un documento, emitido por el TEPJF con fecha del 25 de septiembre, en donde supuestamente la Comisión de Morena debe responder a las quejas de Marcelo Ebrard .

Sin embargo, solo horas más tarde, el Tribual Electoral emitió un comunicado en donde señaló que aun no ha emitido ninguna resolución de dicha querella.

No obstante, indicaron el documento que compartió el ex secretario de Relaciones Exteriores es real, pero no refiere ninguna resolución. Únicamente se giraron instrucciones para que la Comisión de Morena presente documentos necesarios para su análisis.

Esto, debido a que la queja se presentó directamente ante un Tribunal , y no ante el partido en cuestión. Por ello, Se deberán presentar documentos que validen la encuesta de Morena, en un plazo no mayor a 72 horas.

Ordena el Tribunal Electoral a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA responda a la impugnación que presentamos el 10 de septiembre. pic.twitter.com/1q2yLowRMF — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 28, 2023

Marcelo Ebrard presentó queja ante el Tribunal Electoral; buscaba invalidar resultados de la encuesta de Morena

El 10 de septiembre de 2023, Marcelo Ebrard presentó queja ante el Tribunal Electoral, en donde denunció irregularidades durante el levantamiento de la encuesta de Morena.

Esto, luego que su equipo de trabajo aseguró que existió la alteración de urnas , en donde se habrían encontrado votos para el ex canciller.

Por ello, Marcelo Ebrard solicitó que repusiera todo el proceso, y declarar nulos los resultados, mismos que dijo no podría aceptar por todas las quejas.

Argumentó la violación de sus derechos políticos y electorales, acusando que Morena y su dirigencia no habrían actuado de buena manera.