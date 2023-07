El aspirante Marcelo Ebrard dijo que le insisten mucho con la idea de que se podría cambiar de partido en caso de no ser el ganador de la encuesta de Morena, para ser el candidato presidencial en las elecciones 2024.

A su vez, destacó que dicha pregunta también se la deberían realizar a otras corcholatas de Morena, debido a que, de acuerdo con Marcelo Ebrard, él es quien va ganando en las encuestas.

Durante su recorrido en la ciudad de Morelia, Michoacán, Marcelo Ebrard también promocionó su proyecto, el “Plan Ángel, en materia de seguridad coordinada por la tecnología.

En asamblea informativa en Morelia, Marcelo Ebrard dijo que le insisten mucho sobre la posibilidad de cambiarse de partido en caso de no ser elegido como el coordinador nacional de defensa de la Cuarta Transformación.

Ante la mención de esta insistencia de parte de medios de comunicación, Marcelo Ebrard resaltó que no se cambiaría, ya que “Morena es mi casa, no nos vamos a ir, vamos a ganar”.

Aseguró que forma parte de Morena, así como también rechazó alguna otra alternativa para conseguir una candidatura para la presidencia del país, asegurando que firmaron unos lineamientos en los cuales se señala que los perdedores aceptarán la decisión.

A su vez, agregó que su partido ha trabajado por lograr un piso parejo para las corcholatas , como separándolos de su cargo y la realización de encuestas en empresas distintas, por lo que han avanzado de la manera más pareja posible, de lo contrario él no estaría participando.

Marcelo Ebrard destacó que no tiene razones para irse, ya que, de acuerdo con sus palabras, está seguro que va ganando, como señalan encuestas, por lo que se debería preguntar mejor a Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y el resto de corcholatas si se irán con otros partidos.

“Yo formo parte de Morena, no tengo previsto irme a ningún lado; me insisten mucho en eso pero ¿por qué me voy a ir?, este es mi partido, es mi casa, no nos vamos a ir, vamos a ganar”

Marcelo Ebrard, aspirante a la candidatura presidencial de Morena.