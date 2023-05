El canciller Marcelo Ebrard descartó ser candidato de la oposición para las elecciones 2024.

Marcelo Ebrard dijo que ser presidente de México es su anhelo y que no hay motivo para salirse de Morena, durante una entrevista con Joaquín López-Dóriga.

“Esa es mi convicción y mi anhelo, mi trabajo. Yo me veo en Morena. Igual y ¿por qué me habría de salir de Morena? En Morena llevo años, soy parte de lo que se ha logrado, creo en el movimiento si no no estaría en el gobierno ¿por qué habría yo de salirme de Morena?”

Marcelo Ebrard. Canciller