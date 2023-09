Marcela Guerra, presidenta de la Cámara de Diputados, reclamó este miércoles 13 de septiembre al presidente AMLO por no invitarla a la conmemoración de los Niños Héroes .

Esto en el marco del 176 aniversario de este hecho histórico, mismo que se celebró en el Altar a la Patria , ubicado a los pies del Castillo de Chapultepec.

Marcela Guerra fue cuestionada al respecto al salir de la sesión de este día en la Cámara de Diputados, a lo que señaló que ella, como representante de uno de los poderes, esperaba acompañar a Andrés Manuel López Obrador y así celebrar este día junto al pueblo.

Marcela Guerra lamentó que el presidente AMLO haya tomado la decisión de no invitarla a la conmemoración de los Niños Héroes en el Castillo de Chapultepec.

Tras esto, fue cuestionada sobre los motivos que llevaron al titular del ejecutivo federal a no contar con la presencia de la presidenta de la Cámara de Diputados, en la celebración del 176 aniversario de este hecho histórico, tal y como ocurría anteriormente .

Esto luego de que se llegara a mencionar que fue por motivos electorales, o incluso se mencionó que fue porque la representante de la Cámara Baja era una mujer.

Además, resaltó que este tipo de fechas importantes son de “todos los mexicanos y las mexicanas”, por lo que ellos, como diputados, también son mexicanos y por ende celebran las fiestas patrias .

Marcela Guerra señaló desconocer si la decisión de AMLO fue por motivos de género o si se debió a alguna inconformidad que pueda tener en contra de alguno de los poderes.

Por ello, señaló que lo mejor era preguntar al presidente el por qué de su no invitación a la representante del Congreso de la Unión a este evento.

“Desconozco si sea un tema de género o si sea un tema de alguna inconformidad que hay hacia un Poder en específico, pero nosotros seguimos trabajando, aquí estamos trabajando... Habría que preguntarle al señor Presidente”. Marcela Guerra

No obstante, Marcela Guerra indicó que sí estaba esperando la invitación para acudir al 176 aniversario de los Niños Héroes, pues bromeó con que ya estaba preparada para asistir a este día importante para nuestro país.

“Me quedé vestida y alborotada, porque sí quería ir a celebrar, ahora sí que con el pueblo, con la gente, los días tan importantes para la nación”, dijo la presidenta de la Cámara de Diputados.

Incluso, a los medios de comunicación que se encontraban presentes, Marcela Guerra les señaló que harían su propia celebración en la sala de prensa, la cual, estaría acompañada por un pozole .

Marcela Guerra señala que AMLO no cree en las instituciones tras no invitar a los representantes de los poderes a conmemorar a los Niños Héroes

Marcela Guerra, durante una entrevista que otorgó al medio El Universal, indicó que, como representante de uno de los tres poderes, debía ser invitada por AMLO a conmemorar a los Niños Héroes.

Al respecto, señaló que con anterioridad el presidente a demostrado no creer en las instituciones, por lo que no toma a personal su no invitación para el evento .

Este miércoles 13 de septiembre el mandatario nacional celebró el 176 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes, sin la presencia de la presidenta de la Cámara de Diputados, así como tampoco estuvo presente Normal Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).