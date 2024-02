¿Mañaneras de la Verdad de Xóchitl Gálvez serán canceladas? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya emitió una determinación.

Y es que al menos 3 conferencias que brindó la candidata presidencial del movimiento de coalición Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD), fueron denunciadas por supuestamente cometer actos anticipados de campaña.

Xóchitl Gálvez aprovechó el espacio de sus mañaneras de la Verdad el pasado 26 de febrero, para hablar respecto a la filtración de su número de teléfono y manifestar que tomó la decisión de no cambiarlo.

TEPJF emite resolución para mañaneras de la Verdad de Xóchitl Gálvez

El Tribunal del Instituto Nacional Electoral (INE) recibió una denuncia en contra de las conferencias mañaneras de la Verdad que realiza Xóchitl Gálvez.

Expresamente fue contra las ponencias celebradas los días 29, 30 y 31 de enero, en donde se acusó que la candidata presidencial de la oposición habría incurrido en actos anticipados de campaña.

Los magistrados analizaron dicha situación durante la sesión de este día, en donde por mayoría de votos la denuncia contra Xóchitl Gálvez fue desechada, por lo que no se admitió a trámite .

Puntualizaron que las ruedas de prensa señaladas del 29, 30 y 31 de enero abordaron temas meramente de interés público, y en ningún momento se cometieron actos de proselitismo en relación a las elecciones 2024.

De acuerdo con los propios integrantes del TEPJF, las conferencias llamadas mañaneras de la Verdad no representan actos de campaña, por lo que al no cometer ningún delito electoral no serán sancionadas.

Esto luego de que la persona que denunció a Xóchitl Gálvez solicitó al máximo tribunal electoral interponer sanciones contra la candidata, además de pedir la cancelación de estos eventos.

Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia de la República por la coalición PRI-PAN-PRD (Galo Cañas Rodríguez)

Xóchitl Gálvez no cambiará su teléfono tras filtración en redes

Durante su conferencia de prensa del pasado 26 de febrero, Xóchitl Gálvez confirmó que su número de teléfono fue filtrado en redes sociales por parte de seguidores de Morena.

No obstante, y pese a recibir mensajes amenazantes y para insultarla, la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México manifestó que no lo iba a cambiar.

Pese a ser blanco de comentarios negativos, señaló que eran más los mensajes de apoyo, por lo que decidió continuar con el teléfono para que sus seguidores pudieran enviarle un mensaje.

Mañanera de la Verdad de Xóchitl Gálvez (Cortesía )

¿Cómo va Xóchitl Gálvez en las encuestas rumbo a las elecciones 2024?

La última encuesta Metrics MX menciona que Xóchitl Gálvez, candidata de Fuerza y Corazón por México, se mantiene en un segundo lugar respecto a las preferencias de la ciudadanía.

Ello, pues los resultados arrojados fueron los siguientes:

Claudia Sheinbaum (Morena, PT, PVEM): 59% Xóchitl Gálvez (PAN,PRI y PRD): 22.1% Jorge Álvarez Máynez (MC): 3.8%

Encuesta MetricsMx por la Presidencia de México 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Elecciones 2024 México: Esto debes de saber

Las elecciones México 2024 se llevarán a cabo el próximo domingo 2 de junio, bajo la organización del Instituto Nacional Electoral (INE).

En estás elecciones 2024 están en juego 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local, s iendo:

La Presidencia de la República

500 puestos en la Cámara de Diputados

128 escaños en la Cámara de Senadores

Así como las gubernaturas y jefatura de gobierno de las siguientes entidades:

Ciudad de México (CDMX)

Chiapas

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Puebla

Tabasco

Veracruz

Yucatán

Es importante resaltar que se trata de las elecciones más grandes en la historia de México, pues el INE señala un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanas y ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal y cuentan con credencial para votar vigente.