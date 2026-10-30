Lydia Cacho pidió la pena máxima para el exgobernador Mario Marín, por el delito de tortura en su contra; Fiscalía General de la República secunda y solicita 12 años de cárcel.

Por eso le pido su señoría, que le dé la máxima pena al gobernador que utilizando al aparato de justicia desde el poder [..] ordenó mi castigo, lo celebró, se burló de él, junto a Kamel Nacif Borge. Lydia Cacho, periodista

La sentencia fue solicitada por la FGR y Lydia Cacho durante la audiencia que se llevó a cabo la tarde de este jueves 29 de octubre a distancia desde el Penal del Altiplano.

La misma tuvo lugar de manera virtual; sin embargo, Lydia Cacho encaró a Mario Marín, quien negó haber mandado a detener y torturar a la periodista por su investigación en tráfico de menores.

Lydia Cacho y FGR piden 12 años de cárcel para Mario Marín por el delito de tortura

Durante su intervención, Lydia Cacho solicitó al juez a cargo dar la pena máxima a Mario Marín por el delito de tortura, que corresponde a 12 años de cárcel, ya que la “castigó” por ser una buena periodista.

Mario Marín en audiencia por caso de tortura contra Lydia Cacho (Redes sociales)

Lydia Cacho aseguró que esa sentencia no sólo es para castigar su tortura, también por todos los menores que fueron abusados por cientos de hombres, conocidos de Mario Marín.

Añadió que Mario Marín utilizó el aparato de justicia desde el cargo de gobernador, la detuvo para darle “un coscorrón”, el cual celebró y junto al empresario Kamel Nacif Borge, se burló.

A la solicitud se sumó la FGR, que ratificó la acusación en contra de Mario Marín por su probable responsabilidad en los actos de tortura hacia la periodista.

La jueza María José Pech, a cargo del caso, tendrá 30 días para determinar la sentencia del “Góber precioso”, a quien Lydia Cacho tuvo de frente después de 21 años, como destacó la autora de “Los Demonios del Edén”.

Mario Marín niega que tortura a Lydia Cacho; solicita sentencia absolutoria

Durante la audiencia virtual, Mario Marín negó todas las acusaciones de tortura en su contra y aseguró que no existen pruebas de que esté relacionado con la detención de Lydia Cacho.

Mario Marín argumentó que su nombre no aparece de manera directa en las llamadas con Kamel Nacif Borge, por lo que su defensa solicitó una sentencia absolutoria.

Tras ello, Lydia Cacho resaltó que el “Góber precioso” busca desvirtuar el caso y lo habría comprobado huyendo, ya que el mismo Kamel Nacif Borge aceptó que las llamadas eran con Mario Marín.