Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena, respondió a las recientes declaraciones del presidente Donald Trump sobre Claudia Sheinbaum y aseguró que “hay división entre gobierno y narcotráfico”.

Durante una conferencia de prensa, Luisa Alcalde afirmó que desde que llegó Morena a la presidencia de México hay una línea de división muy clara entre el gobierno y el crimen organizado.

Esto lo dijo después de que Donald Trump reconociera que Claudia Sheinbaum “es una mujer muy valiente”, pero que a pesar de eso, México es un país gobernado por cárteles del narcotráfico.

Trump elogia a “Claudia Sheinbaum pero critica a México: "el país está gobernado por el narcotráfico” (Michelle Rojas/SDPnoticias)

Luisa Alcalde desmiente a Trump sobre relación del gobierno de Claudia Sheinbaum con el narcotráfico

En su conferencia de prensa en Chiapas, Luisa alcalde retomó las declaraciones del presidente Donald Trump, y negó que el gobierno de Claudia Sheinbaum tenga relación con el narcotráfico.

“Creo que es muy claro que desde que llegó la cuarta transformación, hay una línea clara, divisoria, entre lo que es el gobierno y lo que es la delincuencia, que no había”. Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena

Luisa Alcalde aseguró que esta línea de división entre el gobierno y el narcotráfico puede percibirse en los buenos resultados en materia de seguridad, pues todos los delitos han ido a la baja.

“La tendencia no solo homicidios dolosos, que es lo más doloroso por supuesto, sino de todos los delitos de alto impacto, antes de que llegara el presidente (Andrés Manuel) López Obrador en 2018, iba a la alza, y se puede ver en todas las gráficas, con todos los datos oficiales” Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena

Cabe mencionar que, pese a los elogios de Trump a Claudia Sheinbaum, la postura del presidente de Estados Unidos no ha cambiado respecto a México al decir que es gobernado por el narcotráfico.