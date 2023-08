Ante la polémica por los libros de texto gratuitos elaborados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) que muchos han llamados “libros comunistas” por promover el pensamiento de la Cuarta Transformación, políticos, activistas, académicos y muchas personas más se ha dado a la tarea de documentar los errores que tienen.

Respecto a esta polémica se han dado dos vertientes principales, quienes señalan:

-Errores y ausencia de rigurosidad en los contenidos

-Ideología comunista

Es decir, en primer lugar se les critica a los libros elaborados por la dirección de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, por la falta de participación de expertos en la creación y los errores con los que se han impreso; y dos, la promoción de ideas ligadas al comunismo y política de la Cuarta Transformación .

Y es que para algunos el problema no es que se hable incluso del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el “fraude electoral” de 2006, sino que independientemente de lo que se hable no tenga la rigurosidad básica para no presentar faltas de ortografía.

Errores en libros de texto gratuitos

Hasta ahora se han señalado los siguientes errores y cambios en los libros de la SEP:

Cambia fecha del natalicio de Benito Juárez Ubica mal a los estados de la República mexicana Sistema solar plagiado y con errores de ortografía No se habla de Hernán Cortés Cambia términos históricos Promueve remedios caseros para atender la salud Reduce contenido de Matemáticas y presenta gráficas erróneas Libros no fueron avalados por expertos Ya no existe materias sino libros que engloban temas Libros son demasiado extensos Incluye contenidos políticos en libros para maestros

Errores en Libros de texto de la SEP

1) Cambió de fecha del natalicio de Benito Juárez, pues aunque sabemos que es el 21 de marzo de , los nuevos libros señalan que fue el 18 de marzo.

Errores en libros de texto gratuitos (Especial )

2) Confunde el estado de Guanajuato con Querétaro, pues los nombres están intercambiados.

Errores en libros de texto gratuitos (Especial )

3) El Sistema Solar tiene pone a varios planeta en la misma órbita como en el caso de Venus, Marte y Júpiter y el de Tierra, Urano y Saturno. Al describir Júpiter y Mercurio mantiene el error de decir “planera” en lugar de planeta. La infografía al parecer fue plagiada de un sitio en el que originalmente está en inglés. La científica Julieta Fierro Gossman inicialmente se mostró incrédula y criticó la situación.

Errores en libros de texto gratuitos (Especial )

Errores en libros de texto gratuitos (Especial )

4) Historiadores aseguran que no se habla de Hernán Cortés.

5) Se cambia el término Noche Triste por Noche de la Victoria, y aunque no es un error en sí, señalan que omite que los españoles y tlaxcaltecas volvieron un año después.

Errores en libros de texto gratuitos (Especial )

6) Promueve curar el Covid-19 con infusiones.

Errores en libros de texto gratuitos (Especial )

7) Reduce contenidos, entre ellos los de Matemáticas y tiene errores como que cinco octavos es más que tres cuartos, cuando el equivalente de tres cuartos serían seis octavos.

Libro de texto SEP de saberes tercer grado con errores en fracciones (Captura de Pantalla)

8) Los libros de texto gratuitos no fueron avalados por expertos ni por editoriales, pues prácticamente se hicieron “en secreto” pues aunque se sabía de su elaboración no de su contenido.

9) Los libros no tienen materias sino que son englobados por temáticas.

Errores en libros de texto gratuitos (Especial )

Antes habían materias como:

Español

Matemáticas

Biología

Historia

Etcétera

Ahora, por ejemplo para sexto grado de primaria los libros son 5:

Proyectos escolares Proyectos de aula Proyectos comunitarios Nuestros saberes Múltiples lenguajes

Es decir, son más de 30 libros los que se elaboraron y sus páginas van de las 250 a las 350

10) Libros demasiado extensos

Justo esa es otra de las críticas a los libros, que por sus extensión de 250 a 350 páginas en promedio no dará tiempo de abordar todos los temas.

Libros de texto extensos (Especial )

Cabe mencionar que la propia Olga Sánchez Cordero ha pedido que hayan más matemáticas y dijo que sus nietas aman esa materia.

11) Contenidos políticos en libros para maestros

En ‘Un libro sin recetas’ que es para los maestros, se menciona a los 43 normalistas de Ayotzinapa, bandera que ha tomado la Cuarta Transformación a pesar de que no se ha aclarado el paradero de los estudiantes ni quiénes son los responsables de su desaparición.

También incluye un texto titulado ‘Las raíces podridas del neoliberalismo’ y habla de distintos presidente como Felipe Calderón.