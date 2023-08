La diputada federal de Morena, Cecilia Márquez, y la del Partido Acción Nacional (PAN), Martha Romo, ambas por Jalisco, tuvieron un encontronazo al inicio de la sesión de la Comisión Permanente de este 24 de agosto por solicitar un minuto de silencio por los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco.

La petición la hizo Cecilia Márquez, de Morena, en forma de solidaridad con los padres, según justificó, luego de que los panistas aparecieran con carteles que decían “ Morena = 44 mil muertos ”.

Cecilia Márquez dijo que el PAN revictimiza a los desaparecidos con dichos mensajes y que su propuesta fue en el sentido de expresar solidaridad.

No son números, son vidas, son personas; alguna madre, padre, hermano, hermana, esta sufriendo por la desaparición de estos jóvenes. Debemos ser conscientes de la importancia de cada una de las vidas que son arrebatadas de sus seres queridos. pic.twitter.com/BIYVi0Jttt

Ante ello, el presidente de la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente, Alejandro Armenta, dijo que se va a hacer una investigación para revisar el status del caso y aprobar si se procede al minuto de silencio o no en lo que transcurre la sesión.

“Le estoy pidiendo al área técnica que nos pudiera hacer una investigación para poder atender la solicitud... a efecto de saber si hay una confirmación del deceso”, señaló.

Cecilia Márquez dijo que no hay una confirmación oficial, pero es solidaridad con los padres y para hacer saber que los legisladores están en plan de solidarizarse en lugar de revictimizarlos.

Ante ello, la representante del Distrito 2, con sede en Lagos de Moreno, Martha Romo dijo que es una falta de respeto pedir un minuto de silencio por los jóvenes cuando están considerados desaparecidos.

“Me parece muy grave que... pongamos como tal palabras no dichas de los padres de los desparecidos de Lagos de Moreno. Me parece muy grave darlos por fallecidos cuando no hemos encontrado... a los cuerpos”