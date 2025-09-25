Originaria de León, Guanajuato, encontrada en una fosa clandestina en Chihuahua víctima la red de trata de bebés dirigida por La Diabla; esta es la tragedia de Leslie Godínez Carrillo.

Las autoridades de Estados Unidos dieron a conocer que colaboraron en la detención de La Diabla, quien trabajaba para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y vendía bebés por 250 mil pesos.

La Diabla ha sido vinculada con al menos 6 casos, entre ellos el de Leslie Godínez Carrillo, cuyo bebé sigue vivo, aunque en un estado delicado, como confirmaron autoridades de Chihuahua.

La tragedia de Leslie Godínez Carrillo, víctima de La Diabla y su red de trata de bebés

El 17 de julio de 2025, se reportó la desaparición de Leslie Godínez Carrillo, embarazada de 7 meses aproximadamente, vista por última vez en Ciudad Juárez, Chihuahua; murió ese mismo día víctima de La Diabla.

De acuerdo con lo que se sabe del caso, Leslie Godínez Carrillo fue secuestrada por La Diabla y una menor de 16 años de nombre Lily, quienes le practicaron una cesárea clandestina.

Leslie Godínez Carrillo murió debido a este procedimiento, el cual provocó un choque hipovolémico, acorde con la necropsia realizada a su cuerpo.

Fue hallada una semana después, enterrada en una casa del fraccionamiento Portal del Roble, Chihuahua, sin su bebé pero con la abertura de la cesárea.

En la audiencia del 12 de septiembre, La Diabla señaló que la autora intelectual era Lily, sin embargo, se sabe que ella es líder de una red de trata de bebés y de órganos, que pertenecían a las madres asesinadas.

Leslie Godínez Carrillo, víctima de La Diabla (Redes sociales)

Bebé de Leslie Godínez Carrillo fue hospitalizado por La Diabla

Ese mismo 17 de julio 2025, el bebé de Leslie Godínez Carrillo fue llevado por La Diabla a un hospital de la colonia Zaragoza, en donde su mamá fue vista por última vez.

La Diabla pretendía venderlo a una pareja en Estados Unidos, sin embargo, antes de ello se dio cuenta de su estado de salud, por lo que el bebé fue llevado al hospital en donde se presentó como su madre biológica.

La Fiscalía del Distrito Zona Norte de Chihuahua reportó el pasado 24 de septiembre que el bebé de Leslie Gómez se encuentra mejor de salud, pero todavía en estado delicado.

Por la hospitalización del bebé de Leslie Godínez Carrillo, La Diabla fue detenida y puesta en libertad, sin embargo, el 2 de septiembre intentó huir, lo que derivó en su aprehensión por feminicidio.