Tras la primera denuncia que Susan Saravia dio a conocer en contra de la llamada manada de Campeche, otras mujeres revelaron que también fueron víctimas del grupo de agresores.

El caso ha generado estupor debido a que las afectadas acusan que detrás de los integrantes de la manada de Campeche, opera una red de protección institucional que ha permitido su impunidad.

Sin embargo, el del grupo de jóvenes que ataca sexualmente de forma sistemática a mujeres, no es el único en México y acá te contamos de la lista de violaciones grupales en el país.

La manada de Campeche (Especial)

La manada de Campeche: Esta es la lista de casos de violaciones grupales en México

El de la llamada manada de Campeche no se trata del único caso de violaciones grupales en México, debido a que en los últimos 10 años se han registrado al menos otros 3 incidentes similares:

Los Porkys de Veracruz (2015)

Maestros de la UACJ (2019)

Policías en Azcapotzalco (2019)

La manada de Campeche (2025)

La manada de Campeche: Caso Los Porkys de Veracruz

En enero de 2015, Daphne Fernández, de entonces 17 años, acudió a una fiesta y al salir fue subida a un Mercedes Benz en Veracruz por Enrique Capitaine, Diego Cruz, Gerardo Rodríguez y Jorge Cotaita.

Dentro de la misma unidad, los sujetos que la víctima conocía previamente y que luego fueron apodados como Los Porkys de Veracruz, atacaron sexualmente de forma tumultuaria a Daphne Fernández.

El caso estalló en el año 2016 cuando se publicó un video de Javier Fernández, padre de la víctima, en el que denunció influyentismo, amenazas y omisión por parte de las autoridades judiciales.

Ese mismo año, Enrique Capitaine fue detenido en Torreón el 11 de mayo, mientras que en 2017, Diego Cruz fue extraditado desde España para recibir penas mínimas, pues salieron libres en 2022.

En tanto, Jorge Cotaita sigue calidad de prófugo de la justicia, pues nunca fue detenido formalmente, mientras que Gerardo Rodríguez fue exonerado al resolverse que no participó activamente en el ataque.

Protesta contra los Porkys de Veracruz (Tercero Díaz)

La manada de Campeche: Caso Maestros de la UACJ

El 3 de mayo de 2019, un profesora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) de entonces 27 años de edad, fue agredida sexualmente por 4 docentes de la misma institución educativa.

Sobre el caso, se dio a conocer que la víctima fue atacada por 4 profesores del Instituto de Ingeniería y Tecnología de la UACJ durante una reunión en un departamento ubicado en Ciudad Juárez.

Asimismo, se detalló que la profesora estaba ebria y aun cuando intentó oponerse y gritó por ayuda, fue agredida por los 4 hombres, quienes la dejaron ir hasta pasadas las 4 de la madrugada.

Cuatro días más tarde, el 7 de mayo, la víctimas presentó su denuncia ante la Fiscalía Especializada de la Mujer, y en el dictamen médico se confirmó que sufrió de desgarros internos.

A pesar de lo anterior, las autoridades no actuaron como corresponde, debido a que no se lograron detenciones, mismo caso de lo ocurrido por la UACJ, pues no hubo sanciones universitarias.

Sobre esto último, la UACJ emitió un comunicado de apoyo, pero no sancionó a los agresores y el rector Juan Ignacio Camargo dijo que los hechos “no ocurrieron en campus”, deslindándose de los hechos.

UACJ (Especial)

La manada de Campeche: Caso Policías en Azcapotzalco

El 3 de agosto de 2019, una adolescente de 17 años fue violada por cuatro policías preventivos de la CDMX al interior de una patrulla oficial capitalina en la colonia San Sebastián, Azcapotzalco.

Sobre lo ocurrido, los reportes de las autoridades establecen que la víctima fue atacada de forma tumultuaria por los uniformados luego de que acudió sola de una fiesta en la zona.

Tras salir del festejo, la joven fue interceptada por los policías cerca de su casa, donde los agentes la subieron con el pretexto de llevarla a salvo, pero la agredieron sexualmente en el interior del vehículo.

Por el caso, la víctima presentó la denuncia esa misma madrugada, pero el médico legista no aplicó el protocolo y los exámenes forenses se realizaron cuatro días después, arrojando resultados negativos.

Como parte de la investigación, los cuatro policías fueron detenidos por violación agravada, pero la SSC negó haber sido notificada y los agentes solo fueron “resguardados” sin suspensión ni presentación.

El caso desató protestas masivas y encumbró a nivel nacional la consigna “No Me Cuidan Me Violan”, por lo que colectivos feministas exigieron justicia ante el encubrimiento institucional.