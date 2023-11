Jaqueline Hinojosa, diputada suplente, denunció este día amenazas de muerte de parte de Gabriela Jiménez, integrante de Morena.

De acuerdo con la legisladora los hechos ocurrieron este martes 21 de noviembre, luego de que ambas participaran en un programa para el medio Milenio.

Jaqueline Hinojosa acusó que Gabriela Jiménez la amenazó de muerte , ello sin importar que hubiera más personas presentes en lugar donde se encontraban.

A través de un video publicado en redes sociales, Jaqueline Hinojosa, diputada suplente, denunció que existieron amenazas de muerte en su contra por parte de Gabriela Jiménez, de Morena .

Relató que al terminó de la grabación a la que ambas asistieron, y donde se presume recibió ataques por parte de la morenista, un integrante de producción le deseó que “se cuidara mucho”, a lo que la legisladora respondió que “estaba acostumbrada”.

Sin embargo, Jaqueline Hinojosa hizo alusión a la ocasión donde le enviaron una corona de flores a la Cámara de Diputados, a lo que Gabriela Jiménez, quien escuchó la conversación, respondió: “ pero que a la próxima sí sea enserio ”.

La legisladora recriminó estos dichos por parte de la integrante de Morena, pues son una amenaza de muerte en su contra, y ocurrió delante de varios testigos quienes escucharon estas palabras.

Refirió que de manera lamentable varios políticos, tanto hombres, como mujeres, han sido víctimas de la violencia, por lo que no tiene cabida este tipo de actos.

Además, Jaqueline Hinojosa acusó que Gabriela Jiménez es muy cercana a Claudia Sheinbaum, por lo que evidenció que dicha persona es quien forma parte del equipo de la precandidata única de Morena a la presidencia, además de aspirar por una alcaldía.

“Esta señora (Gabriela Jiménez) es cercana a Claudia Sheinbaum, esta clase de personajes son los que tiene Sheinbaum a su alrededor, y que quiere competir por la alcaldía de Azcapotzalco”, dijo la diputada suplente.

Ante ello, la diputada suplente hizo responsable a la morenista de cualquier cosa que le pueda pasar, sin importar si ocurre en la Ciudad de México (CDMX) o en algún otro estado del país.

Jaqueline Hinojosa reiteró que existieron testigos de la amenaza de muerte de la que fue víctima por parte de Gabriela Jiménez, por lo que pidió un alto a los discursos de odio .

Sobre todo, indicó, que no era posible que los integrantes y simpatizantes de Morena continuaran con discursos y amenazas, únicamente porque existen personas que no piensan de la misma manera.

“Quiero decirles que si me pasa algo, si me pasa algo a mi en esta Ciudad de México, o en cualquier parte del país, la voy a hacer responsable a ella (Gabriela Jiménez) porque varias personas escucharon su amenaza de muerte. Ya basta de esos discursos de odio de los gobiernos de Morena contra los que no pensamos igual. Ya basta de esos discursos de odio de personajes de Morena hacia los que no pensamos igual”.

Jaqueline Hinojosa