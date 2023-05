El periodista J. Jesús Lemus denunció con una fotografía que un par de halcones vigilan su domicilio; la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) lo dejó solo, acusó el autor de “El licenciado”, un libro sobre Genaro García Luna.

“Desde hace dos días dos Halcones rondan mi domicilio. No he podido salir. El Mecanismo y la CNDH me dejaron solo. El visitador Raúl Ramírez y Jesús Robles Maloof se burlaron de mi condición de riesgo”, dijo J. Jesús Lemus.

La publicación del periodista también señaló, por medio de etiquetas, al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), así como a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Ciudadana y Adán Augusto López, secretario de Gobernación.

También se etiquetó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México. Sin embargo, no es la primera ocasión que el periodista, quien fue encarcelado en el sexenio de Felipe Calderón, lanza un llamado de atención por su propia vida.

Desde hace dos días dos Halcones rondan mi domicilio. No he podido salir. Lo hago público porque El Mecanismo y la @CNDH me dejaron solo. El visitador Raúl Ramírez y Jesús Robles Maloof se burlaron de mi condición de riesgo . @adan_augusto @lopezobrador_ @rosaicela_ @ONUMX pic.twitter.com/Ev6RvYMZlR — J. Jesús Lemus (@LemusBarajas) May 20, 2023

¿Quién es J. Jesús Lemus, autor de “El licenciado”?

J. Jesús Lemus es un periodista y escritor de Michoacán. “El licenciado” es su libro más popular; se trata de una investigación que indagó en las relaciones de Genaro García Luna, secretario federal de Felipe Calderón, con el narcotráfico.

Sin embargo, J. Jesús Lemus no contó con que se convertiría en un perseguido político durante el gobierno de Felipe Calderón. El periodista fue detenido por un comando que después lo torturó y encarceló por más de tres años.

Eso no fue todo, ya que J. Jesús Lemus fue presentado en los medios de comunicación como uno de los líderes de la Familia Michoacana. El escritor fue encarcelado sin presentar pruebas en su contra y salió libre a los tres años.

Fue encerrado en el penal de Puente Grande en Jalisco, una de las prisiones de máxima seguridad. Este Centro Federal de Reinserción Social fue cerrado por una reorganización debido a la privatización que se hizo en esas instalaciones.

En su encierro, J. Jesús Lemus se refugió en el periodismo y escribió “Los Malditos. Crónica negra desde Puente Grande”, publicación en la que logró reunir el testimonio de los 10 peores criminales del penal de Puente Grande.

Cuanta verdad hay en tus palabras, Felipe. Tú mismo encarnaste esa tesis. Por si no lo recuerdas, en este libro ("El Licenciado", García Luna, Felipe Calderón y el Narco) te ayudo a refrescar la memoria. Sigue mi oferta: Te lo regalo ¿a dónde te lo mando? pic.twitter.com/pERl5DrlFh — J. Jesús Lemus (@LemusBarajas) August 23, 2021

J. Jesús Lemus denuncia que la 4T le quitó las medidas de seguridad

J. Jesús Lemus hizo una denuncia previa a la del 19 de mayo de 2023. Entonces el periodista reclamó que la 4T que encabeza el presidente AMLO le quitó las medidas de seguridad, a pesar de que su vida aún se encuentra en riesgo.

“Saliendo de la junta del Mecanismo; la 4T votó a favor de que me quiten las medidas de seguridad. El exilio o la muerte, es lo que me han ofrecido”, explicó en Twitter J. Jesús Lemus y etiquetó a funcionarios de alto rango.

Los señalados en este caso fueron:

AMLO , presidente de México

, presidente de México Alejandro Encinas , Subsecretario de Derechos humanos, Población y Migración

, Subsecretario de Derechos humanos, Población y Migración Adán Augusto López , Secretario de Gobernación

, Secretario de Gobernación Jesús Ramírez Cuevas , Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República

, Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana