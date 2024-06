Isabel Miranda de Wallace dice temer ser asesinada tras la liberación de Brenda Quevedo, presunta secuestradora y asesina de su hijo, Hugo Alberto Wallace, quien logró una autorización de cambio de medida cautelar de prisión preventiva por arraigo domiciliario.

El Juez de Distrito Primero de Distrito de Procesos autorizó lo anterior bajo la condición continuar bajo vigilancia de la Policía Federal Ministerial, mediante el uso de localizador electrónico. Además tendrá prohibido salir sin autorización judicial de la zona conurbada de la CDMX o del país.

El Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) señaló que Brenda Quevedo Cruz es sobreviviente de actos de tortura sexual, los cuales ocurrieron durante su detención. El resto de los detenidos por su supuesta participación en el caso de Hugo Alberto Wallace se mantiene en prisión bajo diferentes sentencias.

Isabel Miranda de Wallace habló en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula tras la liberación de Brenda Quevedo. La excandidata del PAN a la Jefatura de Gobierno durante el sexenio de Felipe Calderón dijo temer por su vida y sentirse como al inicio del proceso.

Miranda de Wallace criticó el hecho de a Brenda Quevedo se le permitiera continuar su proceso en libertad, pues insistió en que la persona señalada ha cometido los delitos de relacionados con el secuestro agravado y delincuencia organizada.

Además dijo que el juez primero, Alfredo Silva Juárez, reconoció a Brenda Quevedo como una persona “con alto riesgo de evasión” por lo que se dijo en riesgo de una agresión, ante lo cual fue cuestionada por Azucena Uresti sobre si siente temor por su integridad:

“Indudablemente, indudablemente, Azucena, temo por mi vida. Créeme que anoche ya no pude llegar a dormir a mi casa porque ya estoy con el temor de que algo me suceda, estoy como empecé con el caso del secuestro de mi hijo, tratando de cambiar de rutas, de vehículos, de todo, porque sí tengo el temor de que me vayan a hacer algo, ya me lo advirtieron. Ya cumplieron la primera parte de la amenaza que era lograr que le cambiaran la medida cautelar y que la tengan en su domicilio pero ¿cuál es el siguiente paso? ¿que se les fugue y me venga a matar, Azucena?

Isabel Miranda de Wallace