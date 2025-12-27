La reforma penal que se encuentra en comisiones del Senado ha generado alertas pues ahora el Ministerio Público tendrá autorización para investigar casos sin una orden judicial.

Pese a que Ricardo Monreal Ávila señaló que la investigación sin orden judicial se realizará solo “cuando lo exijan las circunstancias del caso”, la reforma penal ha desatado alertas.

Investigar sin orden judicial: la reforma penal que genera alertas (Mario Jasso)

Reforma penal desata alerta ante posibilidad de investigación sin orden judicial

De acuerdo con la información, las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada facilitará que se realicen investigaciones sin orden judicial.

La reforma penal permitiría que los ministerios públicos solo tengan la obligación de informar a un juez sobre el inicio de sus investigaciones en un plazo no mayor a 48 horas, pero no necesitarían una orden.

Aunque la reforma penal propondría el fortalecimiento de la impartición de justicia, ha desatado críticas pues no reflejaría eficiencia si no una norma que invade, vigila y persigue sin una justificación previa.

Asimismo, se ha criticado que la reforma penal suma más delitos con prisión preventiva oficiosa, además de los jueces sin rostro, que facilitaría abusos de poder y fabricación de culpables.