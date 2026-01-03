El director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres, informó que tras el sismo de 6.5, trasladaron a todos los pacientes del Hospital de Chilpancingo a otra clínica.

“Debido a las consecuencias del sismo, todos los pacientes de la Clínica Hospital de Chilpancingo, Guerrero, ya fueron trasladados a nuestro Hospital Regional de Morelos” Martí Batres

Pacientes del Hospital del ISSSTE en Chilpancingo fueron llevados a otra clínica por el sismo

Luego de indicar que el sismo de magnitud 6.5 que se registró el viernes 2 de enero en Guerrero, dejó “consecuencias” en el Hospital del ISSSTE en Chilpancingo, Martí Batres informó que se realizaron varias acciones.

En un primer mensaje, el director General de la institución de seguridad social refirió que por el temblor, se efectuó la evacuación de pacientes y de personal administrativo, médico y de enfermería.

Lo anterior, resaltó, se puso en marcha con la finalidad de “salvaguardar la integridad de las personas”, y resaltó que en el caso específico de las personas internadas, fueron llevadas a otras unidades médicas.

Como parte de las acciones en dicho nosocomio, el funcionario explicó que también se realizó “una revisión exhaustiva de la infraestructura de la unidad”, en la que dijo, se encontraron "daños en muros, muros, plafones e instalaciones médicas“.

Por las afectaciones en el inmueble, Martí Batres compartió un segundo mensaje en el que dijo que todos los pacientes del Hospital del ISSSTE en Chilpancingo, fueron llevados al Hospital Regional de Morelos “Centenario de la Revolución Mexicana”.

Martí Batres reporta afectaciones en hospitales del ISSSTE tras sismo

Tras informar que que todos los pacientes del Hospital del ISSSTE en Chilpancingo fueron trasladados a otra clínica debido a los daños que provocó el sismo, Martí Batres presentó un balance del estado de más nosocomios: