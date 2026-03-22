Se dio a conocer que Hernán Bermúdez Requena presentó impugnación al fallo contra su amparo para frenar su extradición a Estados Unidos.

El exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder de “La Barredora”, Hernán Bermúdez Requena, busca frenar su extradición a los Estados Unidos.

Impugna Hernán Bermúdez Requena amparo contra su extradición

Hernán Bermúdez Requena impugnó la resolución impuesta por Daniel Marcelino Niño Jiménez, juez Cuarto de Distrito en Materia Penal.

Daniel Marcelino desechó el pasado 10 de marzo 2026 la demanda de amparo de Hernán Bermúdez Requena para evitar su extradición a los Estados Unidos.

El juez concluyó que la posible extradición a Estados Unidos de Hernán Bermúdez Requena es un acto futuro o incierto.

Hernán Bermúdez Requena (Redes sociales)

La impugnación del líder de “La Barredora” será turnada a un Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito del Estado de México.

El cual se encargará de analizar y determinar si se confirma o revoca la negativa de amparo.

De acuerdo Hernán Bermúdez Requena, decidió presentar la demanda porque el pasado 5 de marzo custodios del penal del Altiplano aseguraron que había una orden de extradición en su contra.

Sin que a la fecha, se le haya notificado al exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder de “La Barredora” ningún procedimiento de extradición a los Estados Unidos.

Hernán Bermúdez Requena, se encuentra en el penal del Altiplano y enfrenta cargos por:

Asociación delictuosa

Delincuencia organizada

Secuestro agravado

Extorsión