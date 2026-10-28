Héctor de Mauleón, columnista de El Universal, rechazó disculparse con la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, tras afirmar que existió una reunión entre la dirigente partidista y el narcotraficante Aureliano Guzmán, El Guano.

Ariadna Montiel exigió disculpas del periodista y del periódico El Universal el 27 de octubre, luego de que Héctor de Mauleón publicara la columna titulada “La reunión de Ariadna Montiel con El Guano” el 26 de octubre.

El 28 de octubre Héctor de Mauleón volvió a publicar una columna con el mismo tema, titulada “Ofrezco una disculpa, porque esta vez no habrá disculpa” en la que explica por qué no se disculpará.

“Ignoro si el encuentro se llevó a cabo o no, si hubo un acuerdo o no. Lo que sí puedo asegurar es que el reporte en el que eso se informó vino de donde ayer en la mañana todos buscaron y no lo pudieron encontrar. Así que pido una disculpa porque no habría disculpa” Héctor de Mauleón, columnista de El Universal

Héctor de Mauleón sostiene que el Gabinete de Seguridad documentó el encuentro entre Ariadna Montiel y El Guano

En su reciente columna, Héctor de Mauleón dijo que no tendría problema en reconocer un error si fuera el caso pero en realidad el reporte en el que se informó el asunto vino de las corporaciones del Gabinete de Seguridad o que ayer negaron los hechos.

Héctor de Mauleón recuperó el intercambio de declaraciones en redes sociales con Ariadna Montiel, quien lo acusó de mentir y de violencia política de género

Las columnas de Héctor de Mauleón han sido complemento a las declaraciones de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien días antes aseguro que existió el encuentro de Ariadna Montiel y el liderazgo del Cártel de Sinaloa en el municipio de Guadalupe y Calvo.

Héctor de Mauleón critica que el Gabinete de Seguridad defienda a la dirigente de Morena

En su columna, Héctor de Mauleón criticó que el Gabinete de Seguridad se haya puesto al servicio de Morena y saliera a asegurar que no existe un reporte federal en el que se mencione la reunión de los personajes mencionados.

La reunión a inicios de 2024 entre Ariadna Montiel y El Guano, hermano de El Chapo, habría tenido lugar en Guadalupe y Calvo, Chihuahua.

En la reunión se habrían hecho acuerdos de protección en el marco de las elecciones 2024 a cambio de control territorial a favor de Cártel de Sinaloa.