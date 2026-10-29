La presidenta Claudia Sheinbaum se despidió con un emotivo “hasta siempre” del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien murió a los 92 años de edad el pasado 28 de octubre.

“Hasta Siempre ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano” Claudia Sheinbaum

Desde la mañanera del 29 de octubre de 2026, Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias y un abrazo a los hijos del fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Asimismo, adelantó que se realizaría un homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas desde la Mañanera del Pueblo, a quien reconoció por transformar la vida política del país.

Sheinbaum se despide de Cuauhtémoc Cárdenas desde la mañanera

Claudia Sheinbaum despidió a Cuauhtémoc Cárdenas con un homenaje desde su conferencia mañanera del 29 de octubre.

La presidenta aprovechó para enviar un “abrazo cariñoso” a las personas cercanas al ingeniero Cárdenas Solórzano, así como a sus hijos:

Lázaro

Cuauhtémoc

Camila

“Desde aquí mandamos un abrazo a Lázaro, Cuauhtémoc y Camila, sus hijos y a todas las personas que estuvieron cerca del ingeniero” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum compartió un video homenaje donde reconoció la trayectoria política de Cuauhtémoc Cárdenas, con el movimiento ciudadano que encabezó en la lucha por la democracia.

Además, recordó la importancia de su labor en la izquierda mexicana con la creación del PRD, así como el hito histórico que representó al ser el primer jefe de gobierno del Distrito Federal electo por voto popular.

Asimismo, compartió la participación de funcionarios del gobierno federal que “conocieron bien” a Cuauhtémoc Cárdenas para realizar un homenaje a su vida y trayectoria política.

Se trata de:

“Vamos a hacer un homenaje al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano…más allá de sus cargos son parte de la lucha por la democracia y la justicia en México, los tres conocieron bien al ingeniero” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum recuerda cómo conoció a Cuauhtémoc Cárdenas

Claudia Sheinbaum recordó que ella era estudiante en la UNAM cuando Cuauhtémoc Cárdenas era apoyado por movimientos sociales para que fuera el presidente de México.

Claudia Sheinbaum recordó que Cuauhtémoc Cárdenas logró una gran movilización ciudadana en un clima de represión.

Asimismo, compartió que conoció a Cuauhtémoc Cárdenas cuando vivía en San Jerónimo, cuando el ingeniero se acercó a los miembros del movimiento estudiantil para invitarlos a formar parte de su movimiento democrático.

“La primera vez que conocí al ingeniero cárdenas vivía con mi familia en una vecindad en San Jerónimo y llegó hasta ahí el ingeniero a proponer que quienes habíamos sido parte de este movimiento, nos incorporaremos al movimiento democrático que él encabezaba” Claudia Sheinbaum

Asimismo, señaló que fue apoyado y recibido por estudiantes de la UNAM, quienes vivieron momentos de esperanza e ilusión durante las elecciones de 1988 que luego se convirtió en indignación con el fraude electoral que colocó a Carlos Salinas de Gortari como presidente de México.