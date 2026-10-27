En Celaya, Guanajuato, se registró un enfrentamiento armado entre elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y civiles involucrados en un robo a transporte de carga, confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Durante la agresión, uno de los civiles involucrados murió mientras que otro resultó lesionado, quien logró darse a la fuga.

Van contra organizaciones criminales dedicadas al robo de transporte

En un mensaje difundido en redes sociales, Omar García Harfuch informó sobre el operativo de seguridad realizado en Celaya, Guanajuato, por instrucción de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El cual forma parte de una serie de estrategias que, en coordinación con la Guardia Nacional y las autoridades estatales, buscan detener y desmantelar a las organizaciones criminales dedicadas al robo de transporte.

Nuestro objetivo no es solamente impedir robos, sino desarticular las estructuras delictivas que los hacen posibles y garantizar carreteras más seguras para todas y todos. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Omar García Harfuch (Andrea Murcia / Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

En los próximos días se intensificarán labores de inteligencia e investigación para identificar, detener y desmantelar a este tipo de cédulas delictivas.

Ante lo ocurrido el día de hoy, Harfuch agradece a los agentes del SSPC que arriesgaron su vida en el cumplimiento de su deber.

Merecen nuestro más alto reconocimiento. Su valentía, compromiso y determinación son esenciales para proteger a la ciudadanía de la delincuencia. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

El Gabinete de Seguridad reafirma su compromiso inquebrantable con la seguridad de nuestras carreteras y la protección de quienes las transitan y transportan mercancías.

No descansaremos hasta erradicar la amenaza del robo a transporte y garantizar la tranquilidad de todos. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

A la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, se la agradece su apoyo y coordinación en el operativo en que autoridades estatales mostraron su disposición para luchar contra la delincuencia, en favor de la seguridad de las familias y los transportistas.