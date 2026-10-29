Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas, a quien describió como “precursor del movimiento democrático en la historia reciente de México”.

A través de X, AMLO mandó un abrazo a familiares, amigos y compañeros por el fallecimiento del ingeniero, del que señaló, es recordado como un “transformador”.

Sin él, otra sería la realidad política del país. Fue un transformador; nos deja sus enseñanzas y los ideales que nunca mueren. AMLO sobre la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas

El mensaje de AMLO se emitió la noche de miércoles 28 de octubre de 2026 luego de que se reportó la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas a los 92 años de edad.

AMLO reacciona a muerte de Cuauhtémoc Cárdenas

El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a reaperecer en redes sociales para pronunciarse por la muerte del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.

En su publicación, el político tabasqueño extendió un mensaje de solidaridad para la familia, amigos y compañeros del ingeniero por la irreparable pérdida.

Tras ello, AMLO reconoció en la figura del ex jefe de Gobierno y ex gobernador de Michoacán, a un auténtico precursor de la democracia en la historia reciente del país.

AMLO despide a Cuauhtémoc Cárdenas; destaca su legado político (@lopezobrador_/X )

Afirmó que sin el trabajo que impulsó Cuauhtémoc Cárdenas, la realidad política del país en la actualidad sería muy distinta.

En ese sentido, AMLO afirmó que el ingeniero fue un auténtico transformador de la vida pública de México, por lo que sostuvo que con su partida deja enseñanzas e ideales inmortales.

Cuauhtémoc Cárdenas murió a los 92 años

La directiva del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Ciudad de México (CDMX) compartió un comunicado en el que confirmó la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas a los 92 años.

Por medio de un comunicado, el partido que fue fundado por el ingeniero junto a otras figuras de la izquierda destacó la trayectoria política que desarrolló.

Sobre ello, el PRD resaltó que Cuauhtémoc Cárdenas lideró una “lucha por la democracia, las libertades y la justicia social”, por lo que resaltó que su legado es parte de la historia de México.

Hasta el momento no se han agregado detalles sobre la muerte del ingeniero, por lo que se desconocen cuáles fueron las causas del fallecimiento.