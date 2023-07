Si bien Xóchitl Gálvez ha ganado en Twitter esta semana, aún falta ganarle a Santiago Creel la candidatura del PAN, consideró Federico Arreola.

El director adjunto de SDPnoticias, Federico Arreola García, dijo que aunque Xóchitl Gálvez tuvo gran auge en Twitter primero con su video y el debate con Epigmenio Ibarra, todavía falta que le gane a Santiago Creel la candidatura presidencial.

La senadora se registró en el Comité de Organización del Frente Amplio por México para el proceso interno rumbo a las elecciones 2024.

En la semana pasada y en esta, Xóchitl Gálvez ha estado en tendencia en Twitter, aunque aún le falta obtener la candidatura presidencia del PAN y hacer a un lado a Santiago Creel.

Así lo comentó Federico Arreola a Ciro Gómez Leyva, en Fórmula, donde abundó que el debate entre la senadora y Epigmenio Ibarra este 5 de julio ha sido muy comentado en la red social.

El analista en redes sociales subrayó que incluso al día de hoy Epigmenio sigue siendo trending en Twitter tras el debate de 20 minutos que tuvieron en Por la Mañana.

Federico Arreola destacó que en Twitter, los partidiarios tanto de Xóchitl Gálvez como de Epigmenio Ibarra tomaron fragmentos del video del debate a su conveniencia “celebraban como uno ganaba y hasta humillaba al otro”.

Federico Arreola abundó que Epigmenio Ibarra le siguió al debate en su videocolumna en Milenio que se sube en redes sociales, donde habló de la frase más famosa del encuentro radiofónico entre el cineasta y la senadora.

Se trata, apuntó el analista de Twitter, del momento en el que Xóchitl Gálvez dijo: “Volveremos a debatir cuando sea presidenta”, a lo que el productor respondió: “Desgraciadamente, no será posible porque no serás presidenta”.

“Ese fue el mejor momento porque se llevó de una manera hasta cordial. No se interrumpían feo, no se gritaban estuvo bien. Xóchitl gana ayer por este debate, porque si no se le hace la candidatura, mínimo tiene un futuro en los debates en los medios"

Federico Arreola