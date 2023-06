Fue una hecatombe para Marcelo Ebrard en Twitter su primer día de campaña en busca de ser el coordinador de la defensa de la transformación, comentó Federico Arreola.

El director adjunto de SDPnoticias, Federico Arreola García, destacó que no le fue bien a Marcelo Ebrard en Twitter con la invitación que lanzó a Andrés Manuel López Beltrán a formar parte de su posible gabinete.

En el arranque de su campaña, este lunes 19 de junio, para buscar la candidatura presidencial de Morena, el ex canciller dijo que quiere crear una Secretaría de la Cuarta Transformación y que el hijo del presidente AMLO la encabece.

El analista de redes sociales destacó a Ciro Gómez Leyva, en Fórmula, que se perfilaba un día tranquilo para quienes buscan ser el coordinador o coordinadora de la defensa de la transformación.

Federico Arreola abundó que el único que no hizo evento masivo fue Marcelo Ebrard, porque la tónica de su campaña no es trabajar en los grandes eventos sino en las grandes notas.

Y como gran noticia, el ex canciller anunció la invitación a Andrés Manuel López Beltrán a encabezar la Secretaría de la Cuarta Transformación que crearía.

El especialista en redes sociales apuntó que primero hubo incredulidad de lo que decía el ex canciller y hasta se llegó a decir que era un Marcelo hecho por inteligencia artificial, “que no pudo haber dicho eso”.

En tanto, abundó Federico Arreola, lectores que normalmente hablan bien de Marcelo Ebrard en los medios de comunicación que AMLO critica, hubo un 80 por ciento de comentarios negativos

Federico Arreola hizo hincapié en lo atentos que estuvieron los usuarios de Twitter sobre la propuesta de Marcelo Ebrard y hicieron eco al rechazo que le hizo Andrés Manuel López Beltrán.

El analista de Twitter consideró que en la carrera política de Marcelo Ebrard fue algo raro su propuesta sobre todo entre la gente que no se identifica con Morena.

“Porque la gran ventaja que Marcelo tiene con la que podía aspirar a ganar la candidatura, la encuesta, el publico que no se identifica con Morena, donde Marcelo ganaba esto, le va a afectar. No la fue bien en las redes... No le fue bien con medios; no le fue bien con la gente”

