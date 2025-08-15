Si bien las últimas vacaciones de Sandra Anaya Villegas, tal como presumió, fue a China, no ha sido el único viaje al extranjero de la diputada de Morena; estos son los países a los que ha viajado.

Y es que en medio del escándalo por las vacaciones de diferentes integrantes de Morena a Europa, Sandra Anaya Villegas se sumó pero a dicho país asiático, como presumió en redes, con su rutina de ejercicio desde la Muralla China.

Tanto las vacaciones de Sandra Anaya Villegas como de otros funcionarios de Morena irían contra los principios de austeridad que están dentro del partido, ya que un viaje a China va desde los 40 mil pesos .

Sandra Anaya Villegas: Estos son los países a los que ha viajado la diputada de Morena

Tal como presumió en sus redes, la Muralla China se suma a uno de las muchas atracciones turísticas que ha visitado Sandra Anaya Villegas, que ha viajado también a estos países:

Francia

Países Bajos

Bélgica

Estados Unidos

Grecia

En sus redes sociales, Sandra Anaya Villegas tenía en sus redes sociales fotografías de su visita al Central Park, Nueva York, Estados Unidos, ya que en uno de sus videos se observa arrojando nieve en el icónico lugar.

Sin embargo, Sandra Anaya Villegas también compartió imágenes sus viajes a isla griega de Santorini, disfrutando el sol en el Campanario de Brujas o Belfort van Brugge, en Bélgica y por supuesto, en la Torre Eiffel, en París, Francia.

Aunque debido a las críticas estos videos ya fueron removidos, todavía queda una fotografía de Sandra Anaya Villegas en bicicleta en Ámsterdam, Países Bajos, país en el que también visitó los molinos de viento de Zaanse Schans.

En respuesta a sus viajes a otros países, Sandra Anaya Villegas señaló que las fotografías son antiguas, además de acusar que con dicha exposición se busca denostar a todo Morena y su labor.

Sandra Anaya Villegas: Cuánto gana la diputada de Morena que presume viajes al extranjero

Asimismo, Sandra Anaya Villegas aseguró que la rutina que presumió en la Muralla China sería de antes de convertirse en diputada de Morena en el Congreso, aproximadamente de hace tres años, señaló tentativamente.

Pese a esto, circula la pregunta de ¿cuánto gana Sandra Anaya Villegas como diputada? Acorde con la Cámara de Diputados, cada legislador gana 79 mil pesos netos mensuales (sin descontar impuestos).

Aunque Sandra Anaya Villegas mencionó que sus viajes al extranjero serían previos a su llegada a la Cámara de Diputadas, es decir, cuando era secretaria de Administración y Finanzas de Cuauhtémoc Blanco, ex gobernador de Morelos.

Sin embargo, por dicha gestión en el gobierno de Morelos, Sandra Anaya Villegas es señalada de darse un finiquito por 350 mil pesos, que se acusó como ilegal, pero también de desviar más de 40 millones de pesos.