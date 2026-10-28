Claudia Sheinbaum, presidenta de México, aseguró que la candidata presidencial ultraderechista en Francia, Marine Le Pen, está mal informada tras hablar de manera negativa sobre la “mexicanización”.

“Está mal informada, porque la mexicanización que debería llegar a todo mundo es la de los valores del pueblo de México, de honestidad, de amor, de solidaridad, de fraternidad, que hacen mucha falta hoy en el mundo entero” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En la conferencia mañanera de este 28 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que “mexicanización” debería considerarse como valores positivos del pueblo mexicano.

Marine Le Pen, candidata presidencial en Francia, lanzó su campaña en la que consideró que la “mexicanización” está relacionada con el crimen organizado.

El mundo debe conocer la “mexicanización” entendida como valores: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum dijo que el mundo debería conocer la “mexicanización” entendida como los valores del pueblo mexicano que hacen mucha falta en el mundo entero como:

Honestidad

Amor

Solidaridad

Fraternidad

En otros momentos, Claudia Sheinbaum ha hablado del humanismo mexicano como modelo de gobierno emprendido por la Cuarta Transformación.

De hecho, ha dicho que el humanismo mexicano puede ser adoptado por otro países en el mundo, el cual pone como prioridad la justicia social como modelo económico y prioriza el bienestar de las personas.

Marine Le Pen promete declarar terroristas a los cárteles mexicanos en Francia

Marine Le Pen lanzó la amenaza de que si llega a ganar la presidencia de Francia declarará a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas.

Las declaraciones de Marine Le Pen se dieron el 25 de octubre, en el marco del inicio de la carrera por la presidencia en las elecciones que se celebrarán el 18 de abril de 2027.